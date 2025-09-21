RIM SE DANAS DELI NA DVA DELA: Tenzija doseže maksimum pred 163. "Derbi dela Kapitale"
"DERBI dela Kapitale" groznica ponovo trese Rim! U legenadrnom nedeljnom italijanskom terminu od 12.30 na "Olimpiku" će se sastati Lacio i Roma, u utakmici gde bodovi znače mnogo, ali ponos još više. Oba tima dočekuju 163. ligaški derbi posle poraza u prošlom kolu Serije A, tako da je pritisak ogroman na obema ekipama da dođu do poena koji bi ih lansirali u sam vrh tabele.
Prošlog proleća rimski rivali su odigrali napetu utakmicu koja je završena 1:1, a na kraju sezone ni jedni ni drugi nisu uspeli do glavnih ciljeva – Roma je završila peta, dok je Lacio ostao bez Evrope.
Povratak Mauricija Sarija na klupu nije doneo stabilnost: Biankočelesti imaju samo jednu pobedu u tri kola, a poraz od Sasuola prošle nedelje dodatno je uzdrmao "bjankoseleste". Posebno brine podatak da su na svom terenu slavili u svega dve od poslednjih 13 utakmica i trijumf nad najvećim rivalom bi im mnogo značio.
Roma je sa druge strane bolje otvorila sezonu pod novim trenerom Đan Pjerom Gasperinijem. Pobedama nad Bolonjom i Pisom pokazali su čvrstinu u defanzivi, ali ih je Torino vratio na zemlju minimalnim porazom.
Ipak, "đalorosi" su u blagoj prednosti pred ovaj derbi – nisu izgubili poslednja tri susreta protiv Lacija i primili su samo jedan gol u prethodna četiri "Derbi dela Kapitalea".
Lacio uoči utakmice ima mnogo problema sa sastavom: povređeni su Patrik, Lacari i Žigot, dok su pod znakom pitanja Rovela i Kasteljanos. U napadu bi mogao da zaigra Bulaje Dia, a bivši igrač Rome, Pedro, takođe konkuriše za minutažu.
Gasperini isto mora da kombinuje – Dibala i Bejli su van stroja, dok je nastup Veslija i Hermosa neizvestan. Očekuje se povratak Evana Fergusona u startnih 11 i upravo bi talentovani Irac mogao biti "iks faktor" starog lisca Gasperinija na današnjem derbiju.
Atmosfera je tradicionalno naelektrisana, stadion će biti put, do poslednjeg mesta i sigurno nas očekuje pravi spektakl u "večnom gradu".
Što se tiče predloga, tipujemo mali broj golova, nisu preterano napadački raspoložene ove ekipe, pogotovo Roma koja će biti bez Dibale i očekujemo dosta tvrd 163. "Derbi dela Kapitale".
