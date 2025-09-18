KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
KUP TURSKE
13.30 Duzdžespor - Pendikspor GG (sa 2,63 na 2,00)
SAUDIJSKA ARABIJA 1
17.40 Al Holod - Damak 1 (sa 2,05 na 1,85)
LIGA ŠAMPIONA
18.45 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj UG 3+ (sa 1,55 na 1,46)
18.45 Kopenhagen - Leverkuzen UG 0-2 (sa 2,10 na 2,00)
21.00 Njukasl - Barselona 1 (sa 3,50 na 2,60)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
