Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

18. 09. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

Foto: Profimedia

KUP TURSKE

13.30 Duzdžespor - Pendikspor GG (sa 2,63 na 2,00)

SAUDIJSKA ARABIJA 1

17.40 Al Holod - Damak 1 (sa 2,05 na 1,85)

LIGA ŠAMPIONA

18.45 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj UG 3+ (sa 1,55 na 1,46)

18.45 Kopenhagen - Leverkuzen UG 0-2 (sa 2,10 na 2,00)

21.00 Njukasl - Barselona 1 (sa 3,50 na 2,60)

 

