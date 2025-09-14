Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Danas nova tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

14. 09. 2025. u 10:31

PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

Nedelja

13.30 Antverpen - Gent X (3,40)

14.00 Jurgorden - Hamarbi X (3,40)
18.00 Grojter - Kajzerslautern X (3,40)

Ukupna kvota: 39,30

