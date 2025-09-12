OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
ZA danas vam predlažemo dve utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže, uprkos iznad prosečnim kvotama za ovu igru.
Petak
18.30 Arminia B. - Magdeburg GG (1,48)
*Do 10.000, bez depozita!
20.45 O. Marselj - Lorijen GG (1,70)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
20.45 Standard L. - Mehelen GG (1,71)
Ukupna kvota: 4,30
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
FSS traži da se utakmica Srbija - Albanija igra van Beograda!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su prilično neočekivane.
11. 09. 2025. u 13:26
HAOS U FUDBALU! Lažna država "Kosovo" tako strašno uvredila Španiju jer je uz Srbiju - da se to ne pamti!
Da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije priznaje ogroman broj država, pa i Španija. A zbog toga su u lažnoj državi "Kosovo" prilično besni. I, odlučili su se na skandalozan korak.
11. 09. 2025. u 15:59
Komentari (0)