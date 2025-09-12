Tip fudbal

PREDRAG JOKANOVIĆ: Sportingu neće biti lako

Žarko Urošević

12. 09. 2025. u 10:11

* Trener u Portugaliji, tipuje dve lige

Ilustracija

PORTUGALIJA 1

Alverka – Tondela 1

BENFIKA – SANTA KLARA 1

Estoril – AVS 1

Moreirense – Rio Ave 1X

PORTO – NASIONAL 1

Famalikao – Sporting X2

Estrela – Gimaraeš 1X

Arouka – Kasa Pia 1

Braga – Žil Visente 1X

PORTUGALIJA 2

Felžeiraš – Benfika B 1X

Lusitanija – Penafiel 1X

Leišoeš – Farense 1X

Portimonense – Sporting B 1X

Maritimo – Vizela 1

Porto B – Leirija X2

Torense – Fereira 1

Šaveš – Feirense 1X

Oliveirense – Akademiko V. X2

Posle pobede nad Sportingom u Lisabonu, Porto je izbio na čelo tabele i nema razloga da veliki trijumf ne nadogradi novim, protiv Nasionala.

Slobodno možete da igrate i na Benfiku, koja takođe igra dobro od starta prvenstva.

Famalikao je u dobroj formi, tako da Sportingu neće biti tako lako da „obriše“ poraz od Portoa. 

