PREDRAG JOKANOVIĆ: Sportingu neće biti lako
* Trener u Portugaliji, tipuje dve lige
PORTUGALIJA 1
Alverka – Tondela 1
BENFIKA – SANTA KLARA 1
Estoril – AVS 1
Moreirense – Rio Ave 1X
PORTO – NASIONAL 1
Famalikao – Sporting X2
Estrela – Gimaraeš 1X
Arouka – Kasa Pia 1
Braga – Žil Visente 1X
PORTUGALIJA 2
Felžeiraš – Benfika B 1X
Lusitanija – Penafiel 1X
Leišoeš – Farense 1X
Portimonense – Sporting B 1X
Maritimo – Vizela 1
Porto B – Leirija X2
Torense – Fereira 1
Šaveš – Feirense 1X
Oliveirense – Akademiko V. X2
Posle pobede nad Sportingom u Lisabonu, Porto je izbio na čelo tabele i nema razloga da veliki trijumf ne nadogradi novim, protiv Nasionala.
Slobodno možete da igrate i na Benfiku, koja takođe igra dobro od starta prvenstva.
Famalikao je u dobroj formi, tako da Sportingu neće biti tako lako da „obriše“ poraz od Portoa.
