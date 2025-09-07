POLJACI SU ŽEDNI OSVETE: Finci se uzdaju u fantastičnog golmana

POLjSKA dočekuje Finsku na domaćem terenu u petom kolu Grupe G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a utakmica se igra na stadionu Šljonsk u nedelju u 21:45.

Evgenia Novozhenina/Pool via AP

Poljska može da nastavi dobru formu na domaćem terenu u ovoj utakmici i može da ostvari četvrtu uzastopnu pobedu kod kuće bez primljenog gola u ovoj utakmici!

Finska, s druge strane, nema pobedu u poslednje 2 gostujuće utakmice. Gosti su takođe izgubili poslednje 2 utakmice odigrane na poljskom terenu.

Verujemo da će Poljska nastaviti dobru formu na domaćem terenu i očekujemo da će pobediti i tako se osveti za neočekivani poraz u junu kada je golman Finske Lukaš Hradecki, inače Slovak po narodnosti, bio igrač utakmice.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,65)