Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

05. 09. 2025. u 08:46

ZA danas smo vam spremili tri lagane dvojke iz evropske zone kvalifikacija za Mundijal.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Petak

13.00 Somalija - Gvineja 2 (1,24)

20.45 Ukrajina - Francuska 2 (1,36)
20.45 Farska O. - Hrvatska 2 (1,25)

Ukupna kvota: 2,12

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU