NAŠIM SUSEDIMA SE NE PIŠE DOBRO: Crvena furija nosi sve pred sobom

Olja Mrkić

04. 09. 2025. u 10:15

VEOMA interesantan duel na Nacionalnom stadionu „Vasil Levski“, gde će Bugarska dočekati Španiju od 20:45 i predstavlja prvo kolo kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

FOTO: Tanjug/AP

Bugarska prolazi kroz katastrofalnu fazu – nema pobedu u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima, sa 2 remija i 3 poraza, pri čemu je primila najmanje dva gola u četiri utakmice.

A sve je počelo katastrofalnim porazom u Ligi nacija od Severne Irske u Belfastu (0:5) kojim je prekinut niz od devet utakmica bez izgubljene. Usledio je i remi sa Belorusijom koji je odveo Bugare u baraž za popunu B divizije gde je prejaka bila Republika Irska pa su naši istočni susedi ostali u trećem razredu Lige nacija.

Sa druge strane, Španija beleži izvanredan period – samo jedan poraz u poslednjih 20 mečeva u svim takmičenjima a i taj na penale u finalu Lige nacija, uz 16 pobeda i 3 remija. 

Inače, jedini pravi poraz u poslednje više od dve godine Španija je doživela u prijateljskom susretu sa Kolumbijom u martu prošle godine.

S obzirom na ovu ogromnu razliku u kvalitetu, očekuje se spektakularna utakmica sa dosta golova, u kojoj će Španci verovatno dominirati na terenu.

NAŠ TIP: 2&3+ (1,45)

