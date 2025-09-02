Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

02. 09. 2025. u 15:00

ZA danas smo vam spremili "dubl" da dobrim kvotama.

Foto: Profimedia

Utorak

20.00 Kru - Česterfild GG&3+ (2,07)

20.00 Bolton - Roderam GG&3+ (2,10)

Ukupna kvota: 4,35

