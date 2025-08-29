PREDRAG JOKANOVIĆ: Ni sami ne znaju kako pobeđuju
* Trener u Portugaliji, o Moreirenseu
PORTUGALIJA 1
ŽIL VISENTE – MOREIRENSE 1X
Kasa Pia – Nacional X2
AVS – Famalikao X2
Gimaraeš – Arouka 1X
Sporting – Porto 1X
Tondela – Estoril 1X
ALVERKA – BENFIKA 2
Rio Ave – Braga X2
Santa Klara – Estrela 1X
PORTUGALIJA 2
Leirija – Torense 1X
Penafiel – Šaveš X2
Feirense – Leišoeš 1X
Benfika B. – Portimonense GG
Akademika Vize - Porto B. 1
Vizela – Oliveirense 1
Farense - Maritimo 1X
Sporting B. – Fereira 1X
Felžeiraš – Lusitanija 1X
Niko nije očekivao da će Moreirense posle tri kola imati sve tri pobede. Ni sami oni ne znaju kako su to uspeli. Protiv Žil Visentea teško mogu i bod da uzmu.
Dvojka kao kuća je na Benfiku na terenu Alverke. Braga je kiksnula u prošlom kolu, sada mora bar bod da osvoji, a rival joj je Rio Ave na strani.
Derbi kola je Sporting – Porto. Domaćin je bliži pobedi, ali dodajte mali iks, da budete sigurni
