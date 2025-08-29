PREDRAG JOKANOVIĆ: Ni sami ne znaju kako pobeđuju

* Trener u Portugaliji, o Moreirenseu

PORTUGALIJA 1

ŽIL VISENTE – MOREIRENSE 1X

Kasa Pia – Nacional X2

AVS – Famalikao X2

Gimaraeš – Arouka 1X

Sporting – Porto 1X

Tondela – Estoril 1X

ALVERKA – BENFIKA 2

Rio Ave – Braga X2

Santa Klara – Estrela 1X

PORTUGALIJA 2

Leirija – Torense 1X

Penafiel – Šaveš X2

Feirense – Leišoeš 1X

Benfika B. – Portimonense GG

Akademika Vize - Porto B. 1

Vizela – Oliveirense 1

Farense - Maritimo 1X

Sporting B. – Fereira 1X

Felžeiraš – Lusitanija 1X

Niko nije očekivao da će Moreirense posle tri kola imati sve tri pobede. Ni sami oni ne znaju kako su to uspeli. Protiv Žil Visentea teško mogu i bod da uzmu.

Dvojka kao kuća je na Benfiku na terenu Alverke. Braga je kiksnula u prošlom kolu, sada mora bar bod da osvoji, a rival joj je Rio Ave na strani.

Derbi kola je Sporting – Porto. Domaćin je bliži pobedi, ali dodajte mali iks, da budete sigurni