TIP PREDLAŽE: Tiket sastavljen od utakmica plej-ofa za Ligu Evrope i Ligu konferencije

Olja Mrkić

28. 08. 2025. u 09:07

TIP vam je za danas pripremio sledeće predloge:

ТИП ПРЕДЛАЖЕ: Тикет састављен од утакмица плеј-офа за Лигу Европе и Лигу конференције

Foto: Profimedia

Četvrtak

19.00 RFS - Hamrun 0-2 (1,90)
19.00 Rapid - Đer 1 (1,43)
19.30 PAOK - Rijeka 1 (1,49)
20.00 Dinamo Kijev - Makabi GG&3+ (2,30)
20.00 Jang bojs - Slovan B. 2-3 (2,07) 

Ukupna kvota: 19,27

