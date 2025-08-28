Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

Новости онлајн

28. 08. 2025. u 08:45

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Foto: EPA-EFE/EDUARDO COSTA

Četvrtak

18.00 Fredrikstad - Kristal palas X (4,45)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

20.00 Arda - Rakov 1 (4,25)
21.00 Šamrok R. - Santa Klara X-2 (4,75) 

Ukupna kvota: 89,83

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h

ACU LUKASA JURIO PRESRETAČ: Bez dozvole, CG table, vozio zaustavnom trakom - 166km/h