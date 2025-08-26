3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA UTORAK
20.00 Bristol rovers - Totenhem U21 UG3+ (1,43)
20.45 Braunšvajg - Štutgart UG3+ (1,42)
20.45 Dambarton - Harts B UG3+ (1,40)
20.45 Invernes - Aberdin B UG3+ (1,47)
Ukupna kvota: 4,18
