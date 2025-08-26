Tip fudbal

NEKADAŠNJI PREMIJERLIGAŠ SE BAŠ MUČI: Prilika za revanš i izlazak iz krize

В.М.

26. 08. 2025. u 13:15

REDING i Vimbldon sastaju se u utorak u drugom kolu Engleskog liga kupa, samo deset dana nakon što su odmerili snage u prvenstvu.

Profimedia

Tada je Vimbldon slavio sa 2:1 upravo na ovom terenu, pa će „rojalsi“ sada tražiti osvetu i prekid krize na početku sezone.

Ekipa Noela Hanta, osim prolaska preko Portsmuta u prvom kolu ELK, nema razloga za zadovoljstvo – u preostalih pet zvaničnih mečeva nije uspela da ostvari pobedu i trenutno se nalazi u dnu tabele sa tri poraza i dva remija.

Za vikend je propuštena prilika za tri boda protiv Vikomba, pošto je primljen gol u samom finišu za 2:2.

Istorija ne ide u prilog Redingu, pošto već pet sezona zaredom nije uspeo da prođe drugo kolo ovog takmičenja. Sa druge strane, Vimbldon je prošle sezone stigao do trećeg kola, gde ga je zaustavio Njukasl, a sada želi da ponovi taj uspeh. Tim Džonija Džeksona eliminisao je Gilingem posle penala, a potom savladao Barnsli u prvenstvu sa 2:0, što je bila treća pobeda u pet mečeva nakon povratka u Ligu 1.

S obzirom na formu i motiv, duel obećava veliku borbu. Reding će morati da prekine seriju neuspeha i upravo želja za revanšom mogla bi da bude njihovo najjače oružje u ovom susretu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,22)

