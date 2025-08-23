MOĆNA BARSELONA: Sledeća žrtva silovite čete Hansija Flika je novajlija iz Valensije

POSLEDNjI meč današnjeg programa La lige odigraće Levante i Barselona koji se sastaju na "Gradskom stadionu" u Valensiji od 21.30.

Barselona je prošle godine osvojila sve domaća takmičenja, kliknula je ekipa pod trenerskom palicom Hansija Flika, Rafinja je bio jedan od najboljih na svetu, Jamal je izrastao u superzvezdu, vezni red je igrao perfektno... i sve što je izostalo da sezona bude savršena je trofej Lige šampiona.

Ispustila je Barsa trijumf protiv Intera u jednom od najboljih polufinala ikada odigranih i orna je da to ispravi ove sezone, naravno uz odbranu trofeja u La ligi, Kupu kralja i Superkupu Španije.

Osovina tima je ostala ista, prodaja nije bilo, a dovedeno je nekoliko novih igrača poput Rašforda i Đoana Garsije koji je promovisan u prvog čuvara mreže nakon povrede Ter Štegena.

Ono što je i dalje ahilova tetiva Katalonaca je odbrana, činilo se da je to najslabiji deo tima i tu nisu dovedena adekvatna pojačanja, mada je realno reći da veliki broj koji prima Barsa nema toliko veze sa kvalitetom igrača već sa stilom fudbala koji forsira Hansi Flik.

Gigant sa "Nou kampa" je odlično izgledao na pripremama, a novu sezonu otvorio je rutinskim trijumfom nad Majorkom u gostima (3:0) i očekujemo da upiše nova tri boda.

Rival mu je Levante koji se nakon par godina u Segundi vratio u elitu, poražen je u prvom kolu od Alavesa, predstoji mu borba za opstanak i "žabama" je jasno da nemaju velike šanse protiv Barse na večerašnjem susretu.

NAŠ TIP: 2&3-6 (kvota 1,83)

