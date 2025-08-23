MOĆNA BARSELONA: Sledeća žrtva silovite čete Hansija Flika je novajlija iz Valensije
POSLEDNjI meč današnjeg programa La lige odigraće Levante i Barselona koji se sastaju na "Gradskom stadionu" u Valensiji od 21.30.
Barselona je prošle godine osvojila sve domaća takmičenja, kliknula je ekipa pod trenerskom palicom Hansija Flika, Rafinja je bio jedan od najboljih na svetu, Jamal je izrastao u superzvezdu, vezni red je igrao perfektno... i sve što je izostalo da sezona bude savršena je trofej Lige šampiona.
Ispustila je Barsa trijumf protiv Intera u jednom od najboljih polufinala ikada odigranih i orna je da to ispravi ove sezone, naravno uz odbranu trofeja u La ligi, Kupu kralja i Superkupu Španije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Osovina tima je ostala ista, prodaja nije bilo, a dovedeno je nekoliko novih igrača poput Rašforda i Đoana Garsije koji je promovisan u prvog čuvara mreže nakon povrede Ter Štegena.
Ono što je i dalje ahilova tetiva Katalonaca je odbrana, činilo se da je to najslabiji deo tima i tu nisu dovedena adekvatna pojačanja, mada je realno reći da veliki broj koji prima Barsa nema toliko veze sa kvalitetom igrača već sa stilom fudbala koji forsira Hansi Flik.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Gigant sa "Nou kampa" je odlično izgledao na pripremama, a novu sezonu otvorio je rutinskim trijumfom nad Majorkom u gostima (3:0) i očekujemo da upiše nova tri boda.
Rival mu je Levante koji se nakon par godina u Segundi vratio u elitu, poražen je u prvom kolu od Alavesa, predstoji mu borba za opstanak i "žabama" je jasno da nemaju velike šanse protiv Barse na večerašnjem susretu.
NAŠ TIP: 2&3-6 (kvota 1,83)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
Preporučujemo
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
23. 08. 2025. u 08:20
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
23. 08. 2025. u 07:00
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku
SUPRUGA Siniše Mihajlovića odlučila je da napravi drastičnu promenu u životu.
21. 08. 2025. u 09:06
KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC? Zbog njega Ana Ivanović blista posle bračnog brodoloma
KRUPNE promene su se desile u životu Ane Ivanović. Razvod od Bastijana Švajnštajgera je Srpkinji i te kako teško pao, ali u poslednje vreme nekada najbolja teniserka sveta se vznatno trgla.
21. 08. 2025. u 11:39
Komentari (0)