OČEKUJE SE PAŽLJIVA IGRA OBA TIMA: Srpski stručnjak je i dalje pod pritiskom

MAKABI Tel Aviv i Dinamo Kijev sastaju se u četvrtak uveče u prvoj utakmici plej-ofa Lige Evrope na TSC areni, u borbi za plasman u grupnu fazu takmičenja.

FOTO: M. Vukadinović

Izraelci, šampioni prošle sezone, prošli su Hamrun Spartans ubedljivo sa 5:2 u trećem kolu kvalifikacija, a uz tri uzastopne pobede uključujući i Toto Kup, vraćaju se u formu.

S druge strane, ukrajinski tim je dobro počeo sezonu u Premijer ligi, sa devet bodova iz tri kola, ali su u Evropi ranije eliminisani od Pafosa i sada moraju da poprave rezultat.

Očekuje se pažljiva igra oba tima, jer nijedan ne želi da dočeka revanš sa negativnim rezultatom, ali domaćini bi mogli da iskoriste svoje iskustvo i uzmu bar bod pred revanš u Kijevu.

NAŠ TIP: 1X (kvota 1,51)

VREDI POKUŠATI: 0-1 (3,93)

