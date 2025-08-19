"FRADI" ŽELI OSVETU, "KONJANICI" PONAVLJANJE ISTORIJE: Jedno je sigurno - biće golova na obe strane terena
U Budimpešti nas očekuje veoma zanimljiv prvi meč plej-ofa za ulazak u Ligu šampiona, mađarski prvak dočekuje šampiona Azerbejdžana.
Ferencvaroš je pod vođstvom Robija Kina otvorio sezonu sa sedam mečeva bez poraza (5-2-0), ali je u subotu stigao hladan tuš – domaći poraz od Puškaš akademije (1:2).
Ipak, Mađari na svom stadionu dugo nisu gubili (devet pobeda i dva remija u prethodnih 11 utakmica), a u Evropi su u seriji od šest uzastopnih pobeda na domaćem terenu. Često igraju na golove – u četiri od poslednjih pet evropskih mečeva u Budimpešti postizali su po tri ili više.
Karabag je sav fokus stavio na evropske kvalifikacije i odgovor je bio maksimalan – četiri meča, četiri pobede, bez primljenog gola u gostima. Tim iz Bakua ubedljivo je eliminisao Škendiju (ukupno 6:1) i pokazao ofanzivnu moć sa pet golova u poslednjem meču kod kuće.
Istorija im takođe ide u prilog – pre tri godine izbacili su Ferencvaroš sa ukupnih 4:2, uz pobedu u Budimpešti (3:1). Kasnije su ispali u plej-ofu od Plzenja, ali su potom preko grupne faze Lige Evrope stigli do nokaut runde Lige konferencije.
Forma obe ekipe obećava atraktivan duel. Ferencvaroš na svom terenu teško ostaje bez gola, ali i Karabag ume da otvori meč i pritisne rivala već u prvom poluvremenu.
Sa napadačima kao što su Barnabaš Varga (Ferencvaroš, 4 gola u Evropi ove sezone) i Toral Bajramov (Karabag, gol i asistencija u gostima), logično je očekivati golove na obe strane.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,80⬇)
