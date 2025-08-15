DOMAĆI TIP: Lešnjakov Čukarički juri tri boda protiv "golubova"

OD 20 časova ćemo gledati duel Čukaričkog i Spartaka Subotice koji otvara peto kolo Superlige Srbije.

Foto: FK Čukarički

Čukarički nije imao dobru prošlu sezonu, odigrao je ispod svih očekivanja i ne samo da je ostao bez plasmana u Evropu, već nije igrao ni u plej-ofu Superlige Srbije.

Ekipa je baš slabo izgledala u regularnom delu kampanje, napravljeno je par promena na klupi i niko nije uspevao da je konsoliduje, ali u plej-autu je to pošlo za rukom Milanu Lešnjaku.

Slavni srpski fudbaler je, sada već tradicionalno, odradio odličan posao na klupi u završnici sezone, a ovoga puta je uprava odlučila da mu pruži šansu i početkom nove sezone što bi se moglo pokazati kao ispravan potez jer je Lešnjak odlično naštelovao ekipu na pripremama.

"Brđani" su bili perfektni na pripremama, odligrali su četiri meča i upisali isto toliko pobeda što je imresivan uspeh jer su igrali protiv veoma ozbiljnih protivnika, Kopera, Domžala, Celja, kao i osvajača duple krune u Hrvatskoj, Rijeke.

Dobro su i započeli prvenstvo, pobedama nad Napretkom i IMT-om uz nesretni remi sa Radničkim iz Niša kada su vodili sve do samog kraja meča, dok su u prošlom kolu doživeli prvi poraz, na uvek neugodnom terenu za igru u Surdulici (1:3).

"Belo-crni" su trenutno peti na tabeli, a ukoliko danas slave mogu se i popeti na prvo mesto jer im vodeći trio (Partizan, Zvezda, Vojvodina) beži dva boda, mada treba reći da je odigrao meč više od svih njih.

Sa druge strane, Spartak je znao da mu predstoji teška sezone, dosta je promenio tim preko leta, doveo novog menadžera i jasno je da mu treba vremena da se uigra.

Iznenadili su Subotičani sve pobedom nad OFK Beogradom u prvom kolu (3:1), ali nakon toga su usledili teški mečevi i očekivani porazi od Vojvodine i TSC-a uz remi sa Lučanima u prošlom kolu (1:1).

Što se tiče istorijata međusobnih duela, zanimljivo je da večerašnji rivali često remiziraju, odigrali su tri remija na poslednjih pet obračuna, dok su oba tima upisali po trijumf.

Večera blagu prednost dajemo domaćinima, a uz duplu šansu dodajemo kombinaciju 0-3 gola koja je prepozatljiva kada četa Milana Lešnjaka igra kao domaćin.

