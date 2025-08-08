Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

08. 08. 2025. u 10:18

DANAS verujemo u timove koji imaju sjajnu podršku sa tribina.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: EPA

Petak

18.00 Kladno - Dukla Prag "B" 1 (1,36)

19.00 Zlate Moravce - Slavija Košice 1 (1,23)
20.45 Dandalk - Atlon taun 1 (1,24)

Ukupna kvota: 2,07

