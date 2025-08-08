Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

08. 08. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP

Petak

17.00 Ruh - Dinamo K. 2-4 (1,55)

17.30 Budejovice - Vlasim 3+ (1,57)

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

18.00 FK Kopenhagen - Orhus 3+ (1,78)

20.00 Monako - Inter GG (1,45)

Ukupna kvota: 6,28

