19. dan rata na Bliskom istoku.

Foto profimedia/printskrin

Putin izrazio saučešće Hamneniju povodom ubistva Laridžnija

Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je danas vrhovnom vođi Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju saučešće povodom smrti sekretara iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Alija Laridžanija, koji je poginuo u američko-izraelskom vazdušnom napadu.



Izrael bombardovao iranske brodove u Kaspijskom moru

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo je brodove iranske mornarice na Kaspijskom moru, javila je izraelska televizija „Kanal 12“.

Kako se navodi, cilj udara bila je iranska pomorska baza u Bandar Anzaliju, najvećoj iranskoj luci na Kaspijskom moru. Televizija napominje da je ovo prvi udar Izraela na iransku mornaricu na Kaspijskom moru.



Uzbuna u Izraelu

U toku je vazdušni napad na sever Izraela. Iran je lansirao rakete i dronove na brojne mete.

Katar proglasio iranskog vojnog atašea personom non grata

Zbog napada na teritoriju Emirata, Katar je otkazo gostoprimstvo iranskom vojnom atešeu.

Udari na enargetska postrojenja, svet strepi od eskalacije

Energetska postrojenja u više zemalja Persijskog zaliva bila su meta raketnih napada, a u mnogima je došlo požara, poput onog u Kataru, preneo je CNN.

Izrael preneo Trampovu poruku Iranu: Gubim strpljenje!

Izraelski raketni napad na iransko gasno polje Južni Pars bio je u potpunosti koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama i trebalo je da predstavlja poruku američkog predsednika Donalda Trampa da gubi strpljenje sa iranom zbog toga što je Ormuski moreuz i dalje zatvoren zbog iranskih napada, prenosi danas Kanal 12 pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tramp u neverici: Sve smo zabranili, a ipak...

Čak i na početku druge nedelje sukoba, kada su Iranci počeli da objavljuju snimke pogodaka u američkim bazama, SAD su vršile pritisak na zapadne komercijalne organizacije da odmah odlože objavljivanje satelitskih snimaka.



(Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto printskrin oruzjeonline.com

UN traži oslobađanje 20.000 pomoraca

Bahrein, Japan, Panama, Singapur i Ujedinjeni Arapski Emirati podneli su danas na sastanku upravnog saveta Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu predlog da se obezbedi bezbedan pomorski koridor za oslobađanje oko 20.000 pomoraca koji su zaustavljeni u Persijskom zalivu, prenosi Tajms of Izrael.

IDF nastavlja sa atentatima - ubijen komandant divizije Hezbolaha

Najnoviji komandant Divizije Imam Hosein, iranske milicije koja deluje zajedno sa Hezbolahom, ubijen je juče u izraelskom vazdušnom napadu u Bejrutu, saopštila je IDF.

(Više o ovome pročitajte OVDE)

Grosi: Udar samo 350 m od nuklearke

Generalni direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da ta agencija može da potvrdi da je u napadu projektilom tokom protekle noći "pogođena i uništena struktura udaljena 350 metara od reaktora nuklearne elektrane Bušer" u Iranu.

Ajatolah Hamnei: Platiće ubice Laridžanija

Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, saopštio je danas da je vest o smrti iranskog šefa bezbednosti Alija Laridžanija primio sa "velikim žaljenjem" i da će za njegovu smrt platiti "zločinačke ubice".

U saopštenju, koje je prenela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim, Hamnei je rekao da je Laridžani bio "inteligentna, posvećena osoba" i istaknuta ličnost u iranskom političkom establišmentu.

-Atentat na takvu ličnost nesumnjivo pokazuje obim njegovog značaja i mržnju neprijatelja islama prema njemu. Antiislamisti bi trebalo da znaju da prolivanje ove krvi u podnožju drveta islamskog sistema samo ga čini jačim, i, naravno, svaka krv ima cenu koju zločinačke ubice mučenika moraju uskoro da plate, kazao je Hamnei, prenosi Al Džazira.

Foto Tanjug/AP/Vahid Salemi

Tramp: Mi odosmo, a vi...

Američki predsednik Donald Tramp uputio je danas oštru poruku saveznicima, navodeći da Sjedinjene Američke Države mogu da "završe" sa iranskom "terorističkom državom" i da ostave saveznicima da sami budu odgovorni za Ormuski moreuz, koji su blokirale iranske snage.

(Više o ovome pročitajte OVDE)

Iran gađao sve američke baze

Iranska vojska završila 62. talas, gađane sve baze SAD u regionu i izraelske vojne mete

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je danas uspešan završetak 62. talasa operacije "Pravo obećanje 4", navodeći da su u tom talasu ciljane sve američke baze širom regiona, kao i izraelske vojne mete i centri za borbenu podršku, i to baražom naprednih raketa i preciznih dronova.



60 dana bez sankcija za naftu

Američki predsednik Donald Tramp izdao je danas 60-dnevno izuzeće od američkog zakona o brodarstvu, u pokušaju da stabilizuje tržište nafte usred rata sa Iranom, potvrdila je Bela kuća za CNBC.

Foto: Printskrin/X/Clash Report

Nova faza: Nema razlike između atentata i rata

Sukob između Izraela i Irana ulazi u fazu u kojoj se granica između otvorenog rata i prikrivenih operacija sve više briše. Najnovije izjave izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca dodatno su podigle tenzije, nakon što je objavljeno da je u noćnom napadu u Teheranu navodno ubijen iranski ministar obaveštajne službe Esmail Hatib.

Tramp pred sudbonosnom odlukom!

Naredna odluka američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa ratom u Iranu biće da, bez obzira na rizike, naredi zaplenu ili uništavanje nuklearnog materijala Teherana koji je skoro na nivou koji je potreban za atomsku bombu, piše "Njujork tajms".

Izrael je napao najveće iransko gasno postrojenje

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo napalo je iransku gasnu infrastrukturu na jugu zemlje, potvrdio je izraelski zvaničnik. Prema njegovim rečima, meta napada bilo je najveće iransko postrojenje za preradu gasa u provinciji Bušer, piše „Tajms of Izrael“.

Asaluyeh was targeted, 4th/5th Phase, there are a lot of petrochemical complexes there.

Bushehr Province, #Iran



(Video: Not mine) pic.twitter.com/aHWzFOgOgM — Shin (@hey_itsmyturn) March 18, 2026

Tramp želi pomoć Evrope oko Ormuskog moreuza. „U redu, ako nam pomognu u Ukrajini“

Finski predsednik Aleksandar Stub podržava ideju o dogovoru sa Trampom: evropska vojna pomoć SAD u Ormuskom moreuzu u zamenu za pomoć SAD Ukrajini u postizanju mira sa Rusijom.

Zemlje Zaliva i dalje su mete iranskih napada

Katar, Kuvajt, UAE i Saudijska Arabija prijavili su presretanje raketa i dronova ispaljenih iz Irana. Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da je danas ciljano 13 balističkih raketa i 27 dronova koji su došli iz Irana.

Iran tvrdi da su njihova gasna postrojenja napadnuta

Iranski državni mediji su izvestili da su napadnuta postrojenja za prirodni gas povezana sa naftnim poljem Južni Pars.

Zgrade su u požaru, a spasilačke ekipe i vatrogasci su na terenu, prema obaveštenju novinske agencije Fars na Telegramu.

Južni Pars je jedno od najvećih gasnih polja na svetu, gde Katar i Iran imaju svoje objekte.

Američki senator: Britanska mornarica je nekada bila sila - sada je zarđala kanta

Američki republikanski senator Tim Šihi oštro je kritikovao evropske saveznike zbog, kako kaže, nedostatka pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio nakon početka rata.

Izrael tvrdi da je nekoliko visokih iranskih zvaničnika ubijeno

Izraelska vojska je saopštila da su, pored iranskog ministra obaveštajnih poslova Esmaila Hatiba, i drugi visoki zvaničnici ministarstva ubijeni u noćnom vazdušnom napadu na Teheran. U saopštenju se navodi da su i drugi visoki zvaničnici povezani sa ministarstvom „eliminisani tokom operacije“. Izraelska vojska je saopštila da su, pored Hatibovog ubistva, „desetine visokih komandanata“ u Iranu ubijene u onome što je opisala kao nastavak „niza ciljanih atentata“.

Američki kongresmen: 2.500 marinaca će okupirati iransko ostrvo, ali to nije invazija

Američki republikanski kongresmen Pit Sešns rekao je da oko 2.500 američkih marinaca može da obezbedi iransko ostrvo Harg, ključno za izvoz nafte, ali je insistirao da to ne predstavlja klasičnu kopnenu invaziju.

Izrael: Ubili smo iranskog ministra

Iranski ministar obaveštajnih poslova Esmail Hatib ubijen je tokom noći u napadima na Teheran, rekao je izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

Najmanje 10 mrtvih u izraelskim vazdušnim napadima na Bejrut

Libanske vlasti su jutros ažurirale broj žrtava u izraelskim vazdušnim napadima na centar Bejruta.

Prema poslednjim informacijama, u napadima je poginulo najmanje 10 ljudi, dok je ranije tokom dana potvrđeno šest žrtava.

U napadima je takođe potpuno uništena i desetospratna zgrada.

Napadi su potresli Bejrut tokom cele noći i jutra, a nebo iznad grada, posebno južna predgrađa, bilo je osvetljeno eksplozijama.

Ovo područje se smatra uporištem Hezbolaha i već neko vreme je meta intenzivnih izraelskih napada, otkako se ova militantna grupa povezana sa Iranom pridružila sukobu na strani Teherana.

Hezbolah je, s druge strane, objavio da je tokom noći lansirao „velike plotune raketa“, kao i napade dronovima i artiljerijom na Izrael, što se smatra jednim od najintenzivnijih napada grupe od početka rata.

Orban upozorava: Rat u Iranu mogao bi da razbukti migrantsku krizu

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je danas da bi rat u Iranu mogao da pogorša migrantsku krizu u Evropi i istakao potrebu za "ličnim liderstvom" u Evropi.

U svom prvom intervjuu za britanske medije, Orban je naveo da sukob između Irana, SAD i Izraela može da ima dva ključna efekta: povećanje migracija i rast cena energije zbog poremećaja u snabdevanju.

- Mislim da sada imamo dve teškoće koje nam prete zbog tog sukoba. Jedna je migracija, a drugo je energija. I uticaj ovog rata na snabdevanje energijom i cenu energije. Dakle, ove dve krize bi mogle da nastanu ili bi mogle da budu stvorene kao rezultat previranja - rekao je on za GB News.

Više o tome čitajte OVDE.

Izrael tvrdi: Ubijen iranski ministar obaveštajnih poslova

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je iranski ministar obaveštajnih poslova Esmail Hatib ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u Teheranu tokom noći, dodajući da se danas očekuju "značajna iznenađenja".

- Na današnji dan očekuju se značajna iznenađenja u svim sferama koja će eskalirati rat koji vodimo protiv Irana i Hezbolaha u Libanu. Intenzitet udara u Iranu se povećava. Iranski ministar obaveštajnih poslova Hatib je takođe eliminisan preko noći - rekao je Kac tokom bezbednosne procene, prema komentarima koje je dao njegov kabinet, prenosi Tajms of Izrael.

Više o tome čitajte OVDE.

Makron odbrusio Trampu: Francuska nikad neće učestvovati u operacijama u Ormuskom moreuzu

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da Francuska nikada neće učestvovati u operacijama za deblokiranje Ormuskog moreuza, uprkos izjavama Donalda Trampa da je Pariz spreman da pomogne.

Foto: Profimedia

Tramp je, govoreći na događaju u Beloj kući, rekao da je razgovarao sa Makronom, dajući mu ocenu „osam od 10“ za njegov stav o pozivanju saveznika da deblokiraju Ormuski moreuz i predložio Makronu da se pridruži naporima koje podržavaju SAD.

Više o tome čitajte OVDE.

Ko je bio Ali Laridžani? Jedna od ključnih ličnosti iranskog režima

Vrhovni sekretar iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani (67), koji je ubijen u Teheranu u izraelskom napadu u ponedeljak uveče, bio je najviši iranski bezbednosni zvaničnik i jedna od najmoćnijih ličnosti u toj zemlji.

Laridžani je takođe bio član Iranskog saveta za efikasnost i viši savetnik prethodnog vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

Foto: Tanjug/AP

On je bio i predsednik Madžlisa - iranskog parlamenta 12 godina, pre nego što ga je zamenio sadašnji najviši poslanik zakonodavnog tela, Mohamed Bager Kalibaf.

Laridžani bio je jedna od najmoćnijih ličnosti u Iranu, arhitekta bezbednosne politike te zemlje i bliski savetnik ajatolaha Alija Hamneija do njegove smrti u američko-izraelskom vazdušnom napadu 28. februara, prenosi iranska televizija Pres.

Više o tome čitajte OVDE.

Sve više problema na najvećem ratnom brodu na svetu: "Mornari su na ivici snaga“

Požar na američkom nosaču aviona „USS Gerald R. Ford“ povredio je nekoliko mornara i uništio stotine mesta za spavanje, što je najnoviji u nizu incidenata koji su pogodili najveći ratni brod na svetu tokom njegovog neobično dugog boravka na moru.

Lise Åserud/NTB Scanpix

Nakon skoro devet meseci na moru, nosač aviona, koji se trenutno nalazi u Crvenom moru radi podrške operacijama protiv Irana, otploviće ka Kritu na popravke, a dugo raspoređivanje pokreće pitanja o moralu posade i borbenoj spremnosti broda, izveštava Gardijan.

Više o tome čitajte OVDE.

Šta je Horamšahr-4?

Horamšahr-4, koju Iran naziva i Hejbar, jedna je od najnaprednijih iranskih balističkih raketa srednjeg dometa. Predstavljena je 2023. godine kao modernizovana verzija starije rakete Horamšahr.

WATCH: Iranian Khorramshahr ballistic missiles with ~80 bomblets targeting Israel tonight. pic.twitter.com/HVVXkQ1FZf — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Islamska revolucionarna garda saopštila je da su rakete Horamšahr-4 takođe korišćene u njihovim „intenzivnim“ napadima na Izrael.

🇮🇷🚀 Iran launches 61st wave of missile strikes, hits over 100 targets in Tel Aviv.

Iran’s IRGC has launched the 61st wave of its Operation True Promise 4, hitting over 100 military and security sites in Tel Aviv, Tasnim reported.

Following the strike, part of Tel Aviv lost power pic.twitter.com/vU4Pr3GRlt — Frustated Guy (@frustatedguy007) March 18, 2026

Izrael je rano jutros potvrdio da je presreo novi talas raketa iz Irana, a udari su pogodili nekoliko gradova, uključujući Tel Aviv. Prema podacima izraelskih službi za vanredne situacije, dve osobe su poginule u centralnom delu zemlje.

SAD uništile iranske raketne lokacije u blizini Ormuza: Koristili bombe za probijanje bunkera

Američka vojska napala je iranske raketne lokacije duž Ormuskog moreuza snažnim bombama namenjenim uništavanju utvrđenih podzemnih meta.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su američke snage uspešno ispalile više raketa dubokog prodora na identifikovane iranske raketne lokacije duž iranske obale moreuza.

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

- Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodnu plovidbu u moreuzu - saopštila je američka vojska.

Više o tome čitajte OVDE.

Iranska raketa pala blizu australijske baze u UAE, napadi preko Zaliva

Iranska raketa pala je na put blizu vojne baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koju koriste australijske snage, izazvala je mali požar, potvrdio je australijski premijer Entoni Albaneze. Požar je izazvao manju štetu na stambenoj zgradi i medicinskom objektu pored vazduhoplovne baze Al Minhad, ali nijedan australijski vojnik nije povređen, dodao je. To je bio drugi iranski napad na bazu, oko 30 minuta vožnje od Dubaija, za skoro tri nedelje rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iranska raketa je takođe pogodila bazu tokom prvog vikenda sukoba, ali tada nije bilo povređenih.

Sistemi protivvazdušne odbrane UAE bili su aktivni protiv 45 dronova i 10 balističkih raketa u utorak, saopštilo je ministarstvo odbrane. Navedeno je da je tokom noći nastavilo da odgovara na neodređeni broj „pretnji od raketa i dronova iz Irana“.

Saudijska Arabija

Ministarstvo odbrane je rano ujutru u sredu izvestilo da je presrelo raketu ispaljenu na centralnu provinciju Al-Hardž. Krhotine su pale blizu vazduhoplovne baze Princ Sultan, ali nije bilo štete.

Kuvajt

Kuvajtska protivvazdušna odbrana oborila je tokom noći neodređeni broj „neprijateljskih raketa i dronova“, objavila je državna novinska agencija rano u sredu.

Bahrein

Bahreinske odbrambene snage potvrdile su u utorak uveče da su dva drona pogodila zemlju tokom dana. Dodale su da se njihovi sistemi protivvazdušne odbrane i dalje „suočavaju sa uzastopnim talasima“ iranskih napada.

Odmazda za ubistvo Laridžanija, Iran napao više od 100 ciljeva u Tel Avivu

Iran je pokrenuo 61. talas napada na ciljeve u Izraelu kao odmazdu za ubistvo sekretara Visokog saveta za nacionalnu bezbednost, jednog od najuticajnijih ličnosti u Iranu - Alija Laridžanija.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala više od 100 ciljeva u Tel Avivu u okviru novog talasa operacije "Pravo obećanje 4".

U saopštenju se navodi da su ciljevi gađani različitim tipovima raketa, uključujući "horamšahr-4", "kadr", "emad" i "Heibar Šekan", preneo je portal "Pres tv".

Revolucionarna garda tvrdi da su tokom napada pogođeni vojni i bezbednosni ciljevi u Tel Avivu, kao i da je došlo do delimičnog nestanka struje u gradu.

U saopštenju se dodaje i da je u dosadašnjem toku operacije "Pravo obećanje 4" više od 230 Izraelaca ubijeno ili ranjeno.

Izraelska vojska napala ciljeve Hezbolaha na jugu Libana



Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule niz vazdušnih napada na infrastrukturu Hezbolaha na jugu Libana.

Vojska je prethodno izdala upozorenje na evakuaciju za grad Tir na južnoj obali Libana, preneo je Tajms of Izrael.

Prema navodima izraelske vojske, napadi su usledili nakon tog upozorenja i predstavljaju odgovor na veliku raketnu baražnu vatru Hezbolaha na sever Izraela tokom prethodne noći.

Komandant IRGC-a najavio jače odmazdne napade protiv neprijatelja



Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) Madžid Musavi najavio je da će iranske snage pojačati odmazdne napade protiv "protivnika zemlje".

U poruci upućenoj naciji, Musavi je naveo da će se "neprijateljsko nebo pretvoriti u još veći spektakl", ističući da planirana eskalacija predstavlja odgovor na zahteve javnosti da se neprijateljima zada snažniji udarac, prenosi Press TV.

On je dodao da protivnici, kako tvrdi, nisu u stanju da nametnu poraz Iranu.

Njegova izjava je usledila u trenutku kada se u Iranu održavaju masovni skupovi podrške vlastima usred, kako navodi iranska strana, izraelsko-američkih napada na zemlju.

Iranske oružane snage su saopštile da su do sada izvele najmanje 60 talasa kontranapada na američke i izraelske ciljeve u regionu u okviru operacije "Pravo obećanje 4".

Prema tim navodima, među metama su bili Tel Aviv, Jerusalim, Haifa i Ber Ševa, kao i američke vojne pozicije u Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kuvajtu.

Iran pogubio čoveka optuženog da je špijunirao za Mosad



Rano jutros, Iran je pogubio čoveka optuženog za špijunažu za izraelsku obaveštajnu agenciju Mosad.

"Smrtna kazna izraelskom špijunu, koji je oficirima Mosada pružio slike i informacije o osetljivim oblastima u zemlji, izvršena je jutros nakon što je prošla kroz pravni postupak i dobila odobrenje Vrhovnog suda", prenela je iranska agencija Tasnim.

Kako je navedeno, čoveka je regrutovala izraelska obaveštajna služba na mreži dok je bio u Švedskoj, nakon što je objavio svoje podatke na linku za oglašavanje grupnih putovanja.

Prvi kontakt je navodno ostvario oficir Mosada koji govori persijski, dodaje se u izveštaju.

Uhapsila ga je Iranska revolucionarna garda (IRGC) u junu prošle godine u Iranu, tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom.

Kako se navodi, posedovao je sofisticiranu špijunsku, obaveštajnu i satelitsku komunikacionu opremu, a kod njega je nađeno i 30.000 evra u gotovini.



Američki ratni brod "Tripoli" primećen kod Singapura na putu ka Bliskom istoku

Američki ratni brod "Tripoli" (LHA-7) primećen je kod Singapura dok se kreće ka Bliskom istoku, pokazali su podaci pomorskog praćenja.

Prema podacima AIS sistema u koji je uvid imao CNN, brod se približavao Malajskom moreuzu na jugozapadnoj obali Južnog kineskog mora.

Ratni brodovi američke mornarice često plove sa isključenim AIS transponderima, ali ih u prometnim područjima ponekad uključuju radi bezbednijeg kretanja.

List "Volstrit džornal" objavio je da bi brod mogao da prevozi dodatne marince na Bliski istok, uključujući pripadnike 31. ekspedicione jedinice marinaca (MEU) sa sedištem na Okinavi.

Ta jedinica za brzo reagovanje broji oko 2.200 pripadnika, a raspoređivanje je, prema navodima izvora, naložilo američko Ministarstvo odbrane.

Centralna komanda SAD je saopštila da se oko 50.000 američkih vojnika već nalazi na Bliskom istoku u okviru sukoba sa Iranom.

Prema podacima sajta "MarineTraffic", brod koji je napustio Okinavu 11. marta prošao je kroz Južno kinesko more i približavao se Singapuru brzinom od oko 35 kilometara na sat.

Brod, dug gotovo 250 metara i težak oko 45.000 tona, nosi borbene avione F-35 Lightning II i transportne letelice V-22 Osprey, kao i desantne čamce za iskrcavanje trupa na obalu.

Više o tom čitajte OVDE.

