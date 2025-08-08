DEJAN STANKOVIĆ: Prosečni se čuvaju poraza
* Trener u Austriji, o parovima najkvalitetnije lige
MOJ TIP
MOJ TIP

subota,
Altah – Rid X
BV Linc – Hartberg 1
Salcburg – GAK 1X
nedelja,
Austrija – Volfsberger 1X
Šturm – Rapid 12
Tirol – LASK X
Prosečni Altah i Rid ostali su neporaeni na startu prvenstva, neće se razmetati ni u međusobnom duelu koji vrlo lako može da ostane bez pobednika.
Remi tipuijem i u dvoboju Tirola sa Laskom, pošto će gosti biti maksimalno oprezni posle poraza u prvom kolu od Šturma.
