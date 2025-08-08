Tip fudbal

DEJAN STANKOVIĆ: Prosečni se čuvaju poraza

Žarko Urošević

08. 08. 2025. u 10:30

* Trener u Austriji, o parovima najkvalitetnije lige

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Просечни се чувају пораза

Foto: Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Altah – Rid X

BV Linc – Hartberg 1

Salcburg – GAK 1X

nedelja, 

Austrija – Volfsberger 1X

Šturm – Rapid 12

Tirol – LASK X

Prosečni Altah i Rid ostali su neporaeni na startu prvenstva, neće se razmetati ni u međusobnom duelu koji vrlo lako može da ostane bez pobednika.

Remi tipuijem i u dvoboju Tirola sa Laskom, pošto će gosti biti maksimalno oprezni posle poraza u prvom kolu od Šturma.

