HAJDUK JE VELIKI FAVORIT NA "POLJUDU": Podrška sa tribina nosi "bile" ka grupnoj fazi Lige konferencija

EVROPSKU odiseju fudbaleri Hajduka nastavljaju protiv Dinamo Tirane u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, a prvi susret ovog dvomeča biće odigran večeras na "Poljudu" od 21.00.

Još jednu razočaravajuću sezonu iza sebe ima Hajduk iz Splita, delovalo je da je blizu titule, ali slaba igra u drugom delu sezone i nespsobosnost da odigraju najbolje kada je to bilo najpotrebnije koštali su ih naslova prvaka Hrvatske koji je pripao Rijeci.

Ona je takođe osvojila i Kup Hrvatske, tako da su "bili" ostali bez i jednog trofeja što je razočaralo navijače koji uvek u velikom broju podrže momke sa "Poljuda".

Ipak, tenzija unutar kluba raste, titula se čeka više od 20 godina i uprava mora pronaći način da prekine post. Deluje da je sada idealna prilika jer Dinamo nije više dominantan kao što je nekada bio, a ni od Rijeke se ne može očekivati da dve godine zaredom igra na tako visokom nivou.

Što se tiče promena, klub je napustio Đenaro Gatuzo kojeg je na klupi zamenio Gonzalo Garsija, dok u igračkom kadru nije bilo preteranog "tumbanja".

Ozbiljnijih pojačanja nije bilo, a od odlazaka ističe se transfer Dominika Prpića u Porto koji je "bilima" prihodovao četiri i po miliona evra.

Na pripremama je tim dosta dobro izgledao, ostvario je tri pobede na četiri odigrana meča i te igre je preneo na start kampanje.

U teškom dvomeču je eliminsao Ziru u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, a nakon toga je bio bolji od Istre na startu hrvatskog prvenstva.

Favorit je i večeras protiv Dinamo Tirane koja je uz dosta muka izbacila Atletik Eskaldes u prošlom kolu (2:1, 1:1).

Očekujemo sjajnu atmosferu na "Poljudu", podrška Hajdukovih navijača je uvek na visokom nivou i verujemo da će na krilima iste "bili" doći do rutinskog trijumfa.

NAŠ TIP: 1&0-5 (kvota 1,60)

