ISTORIJSKI TRENUTAK: Gosti moraju uraditi nešto što nikada nisu kako bi obezbedili promociju

REPREZENTATIVCI San Marina imaju priliku da ispišu istoriju na večerašnjem susretu sa Lihtenštajnom koji se igra na "Rajnpark stadionu" u Vaducu (20.45).

San Marino je do skoro redovno beležio samo poraze, ali to se znanto promenilo za vreme ove Lige nacija. Odigrao je tri utakmice do sada i sakupio je pet bodova na njima, upisavši svoju prvu pobedu od osnivanja takmičenja savladavši Lihtenštajn s 1:0.

Pored toga odigrali su remije sa Gibraltarom, tako da večeras imaju ozbiljnu priliku da ispišu istoriju i po prvi put se plasiraju u diviziju "C" ovog takmičenja.

Gosti su trenutno drugi u grupi "1" i zaostaju dva boda za vodećim Gibraltarom, što znači da ih samo trijumf vodi na poziciju lidera koja garantuje promociju, dok bi u slučaju remija ostali na drugoj poziciji koja vodi u plej-of za plasman u divizuju "C". Najgori scenario bi bio poraz jer bi njime pali na treće mesto i ostali bez ikakvih šansi da se bore za promociju.

Određenu dozu samopouzdanja San Marinu daje činjenica da je u svojoj tridesetsedmogodšnjoj avanturi u fifinim takmičenjima najviše pobeda ostvario protiv Lihtešntajna, čak dve, ali nijedna od njih nije bila u gostima, tako da će morati da uradi nešto što nikada nije kako bi ostvario istorijski plasman u diviziju "C".

San Marino ima svoju najbolju kaledndarsku godinu do sada što se tiče rezultata i verujemo da će je krunisati prvom pobedom ikada na strani, a pored toga kvota je više nego primamljiva i vredi je probati.

NAŠ TIP: 2 (kvota 5,30)

