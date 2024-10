TRADICIJE SU TU DA BI SE RUŠILE: Borba za prvo mesto u Ligi D nacija se zahuktava

GIBRALTAR će dočekati San Marino na stadionu "Evropa point" u četvrtak, u svojoj drugoj utakmici UEFA Lige D u sezoni 2024/25.

Domaćini su drugi u svojoj tročlanoj grupi sa jednim bodom nakon što su 8. septembra remizirali sa Lihtenštajnom 2:2, dok su gosti prvi sa tri boda posle pobede od 1:0 nad ekipom iz Kneževine.

Gibraltar je dva puta vodio protiv Lihtenštajna, ali nije uspeo da pobedi pošto je primio gol u 14. minutu nadoknade izgubljenog vremena u drugom poluvremenu. Da stvar bude još gora po izabranike Hulija Sezara Ribasa, promašili su i penal pri rezultatu 1:1.

Gibraltar je osvojio grupu D2 Lige nacija u sezoni 2020/21, koju su činile iste ove tri reprezentacije i tada su kod kuće odigrali nerešeno sa Lihtenštajnom, a San Marino su pobedili. To prvo mesto donelo im je plasman u C diviziju gde su bili ubedljivo poslednji u grupi sa Gruzijom, bugarskom i S. Makedonijom. Osvojili su samo jedan bod, protiv Bugara kod kuće. Kasnije su u baražu za ostanak u C diviziji upisali dva minimalna poraza od Litvanije i ispali nazad u najniži razred.

Za razliku od "tima 54", San Marini nikada nije igrao u C diviziji, ali se sada ukazala prilika za to. Nedavno su protiv Lihtenštajna upisali svoju prvu pobedu u takmičarskoj utakmici ikad i prvu uopšte posle 30 godina i na krilima tog trijumfa sada se nadaju da mogu do senzacionalnog prodora u viši razred.

Selektor "serenisime" Roberto Čevoli je na klupi samo šest utakmica, ali bi već danas mogao da postane najuspešniji selektor u istoriji "najstarije republike na svetu". Naime, on je do sada upisao po jednu pobedu i neodlučenu, dok trenutno najbolji u broju utakmica bez poraza je Đampaolo Maca koji je na 85 utakmica ostvario jednu pobedu i dva remija, uz 82 poraza.

Ipak, San Marino je u seriji od osam poraza u gostima, a na ukupno 101 gostovanju uspeli su da ostvare četiri remija.

Vezista La Fjorite Mateo Vitajoli mogao bi uskoro da postane prvi reprezentativac San Marina u "klubu sto", trenutno je na koti 96 i ako sve bude po planu, stoti meč odigraće u prvom kolu kvalifikacija za Mundijal 2026, na proleće sledeće godine.

Ovo će biti 16. utakmica San Marina u Ligi nacija, a ni u jednoj od dosadašnjih 15 nije se desilo da obe ekipe postignu pogodak. Pošto odavno ove dve ekipe nisu bile u boljoj formi, moguće je da će ta tradicija večeras biti prekinuta.

