ARSENAL U GROTLU "VILA PARKA": Ukoliko žele da budu šampioni, "tobdžije" moraju naučiti da pobeđuju ovakve utakmice

FUDBALERI Arsenala ciljaju da ove godine konačno osvoje titulu, a prva prepreka biće im Vulverhempton koji dočekuju na "Emirejtsu" od 16 časova.

FOTO: Tanjug/AP

Poslednje dve sezone Arsenal je bio glavni konkurent Mančester sitiju u borbi za titulu. Nakon što je pretprošle ostao "bez gasa" u završnici prvenstva, to prošle nije bio slučaj i sve do poslednjeg kola je držao korak sa "građanima" koji su pobedom nad Vest hemom došli do četvrtog uzastopnog naslova osvajača Premijer lige.

Ponovo se očekuje da ove dve ekipe vode glavnu reč u prvenstvu, a u taboru "tobdžija" se nadaju da je konačno došlo vreme da svrgu Siti sa trona.

Ekipu za to definitivno imaju, popunjeni su po svim pozicijama, imaju veliki broj kvalitetnih igrača, a preko leta su se dodatno ojačali dovođenjem jednih od najboljih mladih igrača na svetu, Rikarfa Kalafiorija koji je Bolonji plaćen nešto više od 40 miliona evra.

Da je Arteta dobro pripremio ekipu za start prvenstva videli smo proteklog vikenda kada je Arsenla pred svojim navijačima na "Emirejtsu" rutinski savladao Vulverhempton sa 2:0.

Prvi gol postigao je Haverc na asisteniju Sake, dok se kasnije u drugom poluvremenu Nemac odužio najboljem igraču "tobdžija" tako što je on njemu namestio šansu koju je ovaj pretvorio u konačnih 2:0.

Ipak, treba biti realan i reći da Vulvsi nisu ekipa koju treba gledati kao merilo ako se borite za titulu, a da li ima kvalitet za osvajanje Premijer lige mogli bi uskoro da saznamo jer u naredna četiri gola Arsenal, pored današnjeg meča sa Vilom, igra sa Brajtonom, Totenhemom i Mančester sitijem.

Što se Aston vile tiče, nju očekuje naporna sezona pošto će posle velikog uspeha i plasmana u Ligu šampiona igrati na nekoliko frontova ove godine i biće joj veoma teško da nastupa odlično u svim takmičenjima.

Ipak, prvi test je položila, jer je proteklog vikenda protiv odličnog Vest hema odnela sva tri boda iz Londona pobedivši sa 2:1 na "Olimpijskom stadionu" golovima Onane i Durana.

To je bio veoma dobar meč, pogotovo u prvom poluvremenu u kojem su oba tima dala po gol, ali u nastavku se igra "umrtvila", nije bilo toliko šansi, ali onu koju je dobio Duran je pretvorio u gol i doneo vrednu pobedu Vili.

Pored činjenice da "birmingemski lavovi" imaju odlične navijače i da sjajno igraju kod kuće, "vetar u leđa" daje im činjenica da su jedina ekipa koja je prošle sezone dva puta savladala Arsenal.

Prvo su to učinili na "Vila parku" (1:0), dok su na "Emirejtsu" bili još ubedljiviji (2:0).

Iako na tim mečevima nije bilo puno golova, Vila i Arsenal su poznate kao ekipe koje vole da igraju napdački fudbal, u pitanju su veoma potentni timovi i očekujemo da večeras vidimo bar po jedan gol sa obe strane.

