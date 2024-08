TEKSTILAC PLAĆA CEH ZA KIKS PROTIV MLADOSTI: Šampion se u Bačkoj vraća na pobedničku stazu

ŠAMPION Srbije Crvena zvezda će u trećem kolu Superlige Srbije gostovati Tekstilcu iz Odžaka na stadionu "Slavko Maletin Vava" u Bačkoj Palanci.

FOTO: M. VUkadinović

Posle dve odigrane utakmice domaći tim i debitant u Superligi je pretposlednji na tabeli, bez bodova sa gol-razlikom 1:4 i samo je Jedinstvo Ub lošije plasirano jer ima gol-razliku 0:8.

Kao domaćin tim iz Odžaka je izgubio od Vojvodine rezultatom 3:1 na premijeri sezone, dok su prethodne nedelje izabranici Branka Mirjačića poraženi od OFK Beograda na stadionu “Lagator” u Loznici, gde su "romantičari" ove sezone domaćini, sa 1:0.

S druge strane, "crveno--beli" su startovali odbranu titule ubedljivom pobedom upravo nad Jedinstvom (4:0), ali su kiksnuli u drugom kolu protiv Mladosti iz Lučana na svom stadionu "Rajko Mitić". Taj meč završen je bez pobednika 2:2, pa Zvezda trenutno gna tabeli gleda u leđa gradskim rivalima Partizanu i OFK Beogradu koji su do sada ostvarili stoodstotan učinak.

Zvezda je ovim neodlučenim rezultatom prekinula niz od sedam pobeda u takmičarskim utakmicama, koji je obuhvatio pobedu u prvom kolu nove sezone, pet prvenstvenih pobeda u plej-ofu prošle sezone i trijumf u finalu Kupa.

Izabranici Vladana Milojevića dobro su i prošli protiv Lučanaca jer su do pred kraj utakmice gubili sa 2:0 i to pored činjenice da su od 68. minuta imali igrača manje. Bod su doneli golovi Bruna Duartea u 85. minutu i Šerifa Endiajea u prvom minutu sudijske nadoknade izgubljenog vremena. Senegalcu je to bio treći prvenstveni pogodak, pošto je dva puta tresao i mrežu Ubljana, pa je sada posle dva kola prvi strelac prvenstva.

Nikakvo opravdanje nije što je Mladost oba gola dala iz jedina dva svoja šuta na gol i što je odnos poseda lopte bio 77-23 u odnosu na šampiona, besneo je posle utakmice i Milojevič na svoje pulene i najavio da će biti promena. Kakvih, nije naglasio, ali sigurno je da mu treba verovati da će se nešto promeniti u susretu protiv Tekstilca.

Sedam dugih godina traje vladavina Crvene zvezde srpskim fubdalom, za to vreme retko ko je uspevao da joj uopšte i zapreti, a kako ona izgleda na startu nove sezone, odnosno koliko loše Partizan izgleda da će to biti slučaj i ove godine.

Branilac je potpisao veliki broj novih, kvalitetnih igrača tokom leta i Crvenu zvezdu su redom pojačali Luka Ilić, Nemanja Stojić, Jong Vu Seul, Bruno Duarte, Puma i Dalcio, a klub je otkupio i Nasera Đigu od Basela, koji je prošle sezone igrao za "crveno-bele" kao posuđen igrač.

Naravno bilo je i odlazaka, najzvučnija imena koja su napustila Ljutice Bogdana su Dragović i Bukari, a od kluba se defintivno oprostio i dugodoišnji kapiten Milan Borjan koji je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Slovanu.

