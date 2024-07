"PONOS KRAJINE" JURI GOL MINUSA: Ni Borac ni PAOK nikada nisu igrali grupnu fazu Lige šampiona

ŠAMPION Bosne i Hercegovine Borac iz Banjaluke dočekuje prvaka Grčke PAOK u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmcia se igra na Gradskom stadionu u Banjoj Luci od 20 časova.

Foto: EPA-EFE/ACHILLEAS CHIRAS

Grci u Republiku Srpsku donose minimalnu prednost pošto su pre sedam dana na "Tumbi" pobedili sa 3:2, golovima Vilijama Trust-Ekong i dvostrukog strelca Konstantinosa Kulijerakisa.

Grci su dominirali u posedu lopte, imali i više ozbiljnih šansi i zasluženo pobedili, ali su Kolumbijac Sebastijan Erera i najbolji mladi igrač Republike Srpske za prošlu godinu Enver Kulašin svojim golovima dali nadu "ponosu Krajine" da može do istorijskog prvog plasmana u Ligu šampiona, mada se Banjalučani ne bi bunili ni da završe u grupnoj fazi jednog od dva preostala evro-kupa.

Borac je u drugu rundu kvalifikacija stiga opreko albanskog prvcaka Egnatije koju je eliminisao posle boljeg izvođenja udaraca sa bele tačke u revanšu u Banjoj Luci. PAOK je bio slobodan u prvom krugu, a u dvomeč sa Borcem ušao je posle serije loših rezultata u prijateljskim i pripremnim utakmicama.

Na startu priprema savladali su "dvoglavi orlovi" i AEK iz Larnake sa 2:1, a onda su usledili porazi redom od Hibernijana, Genka, Rojal union sen Žila i Vitesea.

PAOK nikada nije igrao grupnu fazu Lige šampiona, tri puta je dolazio do plej-of runde i isto toliko puta do trećeg kola. U starom Kupu šampiona učestvovali su dva puta, jednom došli do drugog kola, a jednom ispali na startu.

više uspeha imali su u Ligi Evrope, gde su devet puta igrali grupnu fazu, a četiri puta stizali do šesnaestine finala. Najveće uspehe ipak postigli su u Ligi konferencija u kojoj su dva puta stizali do četvrtfinala.

S druge strane, Borac nikada nije prošao ni u treće kolo kvalifikacija bilo kog evropskog takmičenja, a najveći uspeh do sada je drugo kolo Kupa pobednika kupova davne 1976. godine. Osvojili su i poslednje izdanje nekada prestižnog Mitropa kupa, 1992. godine, ali ono se nije igralo pod okriljem UEFA.

Ovo će dakle biti najdalje što je Borac ikada otišao otkada se igraju kvalifikacije za grupne faze evro-kupova, jer će i u slučaju eliminacije od Paoka igrati treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, a ako i tu izgube idu u plej-of za Ligu konferencija.

Borac je u poslednjih godinu i po dana kod kuće izgubio sam odve zvanične utakmice, obe od Zrinjskog iz Mostara na domaćoj sceni.

