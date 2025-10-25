Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

25. 10. 2025. u 08:40

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

FOTO: Tanjug/AP

FRANCUSKA 1

17.00 BREST - PSŽ 2 (sa 1,50 na 1,35)

ITALIJA 1

15.00 PARMA - KOMO 2 (sa 2,15 na 2,00)

NEMAČKA 1

DORTMUND - KELN 1 (sa 1,55 na 1,45)

SRBIJA 1

15.00 RADNIČKI KG - TSC 1 (sa 2,40 na 1,90)

ŠPANIJA 1

14.00 ĐIRONA - OVIJEDO 1 (sa 1,90 na 1,80)

AUSTRIJA 1

17.00 LASK - GAK 1 (sa 1,75 na 1,57)

FINSKA 1

16.00 GNISTAN - ILVES 2 (sa 1,65 na 1,53)

