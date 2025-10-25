KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
FRANCUSKA 1
17.00 BREST - PSŽ 2 (sa 1,50 na 1,35)
ITALIJA 1
15.00 PARMA - KOMO 2 (sa 2,15 na 2,00)
NEMAČKA 1
DORTMUND - KELN 1 (sa 1,55 na 1,45)
SRBIJA 1
15.00 RADNIČKI KG - TSC 1 (sa 2,40 na 1,90)
ŠPANIJA 1
14.00 ĐIRONA - OVIJEDO 1 (sa 1,90 na 1,80)
AUSTRIJA 1
17.00 LASK - GAK 1 (sa 1,75 na 1,57)
FINSKA 1
16.00 GNISTAN - ILVES 2 (sa 1,65 na 1,53)
Preporučujemo
ĐURICA GLEDA I NE VERUJE: "Mislio sam da ću sigurno da dobijem!" (VIDEO)
24. 10. 2025. u 14:30
BUBLIK JE NEZGODAN U DVORANI: Siner se u potpunosti oporavio
24. 10. 2025. u 12:18
BRAZILAC JE ODMORAN: Kanađanin hvata zalet
24. 10. 2025. u 12:04
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
JEZIVA ISPOVEST! Vozač Formule priznao: Nožem sam ubio oca!
Najnovije vesti iz sveta sporta su šokantne.
23. 10. 2025. u 16:05
Komentari (0)