KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
ENGLESKA PREMIJER
21.00 LIDS - VEST HEM 1 (sa 2,10 na 1,95)
SRBIJA 1
16.00 NAPREDAK - VOJVODINA 2 (sa 2,00 na 1,65)
ALBANIJA 1
17.00 VLAZNIJA - TIRANA 1 (sa 1,70 na 1,40)
FRANCUSKA 2
20.00 GENGAN - KLERMON 1 (sa 1,80 na 1,70)
20.00 RED STAR - GRENOBL 1 (sa 1,90 na 1,80)
