Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

24. 10. 2025. u 12:45

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

Foto Profimedia

ENGLESKA PREMIJER

21.00 LIDS - VEST HEM 1 (sa 2,10 na 1,95)

SRBIJA 1

16.00 NAPREDAK - VOJVODINA 2 (sa 2,00 na 1,65)

ALBANIJA 1

17.00 VLAZNIJA - TIRANA 1 (sa 1,70 na 1,40)

FRANCUSKA 2

20.00 GENGAN - KLERMON 1 (sa 1,80 na 1,70)

20.00 RED STAR - GRENOBL 1 (sa 1,90 na 1,80)

