Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

17. 10. 2025. u 12:17

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

18.30 Dizeldorf – Braunšvajg GG (1,60)

19.00 Silkeborg – Kopenhagen 2 (1,65)

19.30 Dižon – Kevili 1 (1,60)

21.00 Ovijedo – Espanjol X (3,15)

ukupna kvota: 13,31

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem