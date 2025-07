PATRIOTSKI TIKET: Nole, odbojkašice, vaterpolisti...

Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković bori se za finale Vimbldona protiv prvog reketa sveta Janika Sinera, zatim odbojkašice igraju protiv Belgije, a "Bože pravde" ćemo slušati i posle ponoći kada vaterpolisti počinju napad na objedinjavanje svetskog i olimpijskog zlata u meču protiv Južne Afrike.

Patriotski tiket

16.30 J. Siner - N. Đoković KI 2 (2,85)

*Bez depozita do dobitka!

Registruj se i uzmi do 3000 dinara bonusa dobrodošlice za sport ili slot + do 1500 dodatnih spinova!* 17.00 Belgija - Srbija (odbojkašice) TR 0:3 (1,88)

03.00 Srbija (vaterpolisti) - J. Afrika h(-25,5)1 (2,15)

Ukupna kvota: 11,51