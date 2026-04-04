Tip Asova

PETAR PUAČA: Juventus još nije „komiran“

Žarko Urošević

04. 04. 2026. u 08:00

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

ПЕТАР ПУАЧА: Јувентус још није „комиран“

MOJ TIP

SUBOTA

Sasuolo - Kaljari D2+

Verona – Fiorentina GG

LACIO – PARMA 1

NEDELjA, 

Kremoneze – Bolonja 1X

Piza – Torino GG&3+

Inter – Roma 2-3

PONEDELjAK, 

Udineze- Komo 0-2

Leće – Atalanta 2-4

JUVENTUS – ĐENOVA 1

Napoli – Milan 3+, X2

Juventusu poslednji uspesi Koma i te kako kvare planove da se domogne Lige šampiona. Velikan iz Torina je izgubio četvrto mesto i zato ne sme da kiksne na svom stadionu protiv Đenove, jer bi ušao u ogroman problem.

Piza i Verona su poslednjim porazima „kupili“ karte za niži rang. Trećeg saputnika treba tražiti između Lećea i Kremonezea, mog bivšeg kluba, koga u finišu sezone čaka znatno teži raspored.

TIP +

Farsa oko Lukakua u Napoliju se ne stišava. Napadač koji je odbio pomoć klupskih lekara i lečenje nastavio u Belgiji, izazvao je veliku buru uoči jedne od najvažnijih utakmca u sezoni.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

AMERI SAZNALI ŠTA SRBI URADE KAD JE TEŠKO - I OSTALI U ŠOKU! Trener najvećeg američkog čuda objasnio kako je to kad treniraš SRBE! (VIDEO)

