BOJAN ZAJIĆ: Viking tri decenije čeka na titulu

Žarko Urošević

30. 11. 2025. u 08:00

Tipuje poslednje kolo u prvoj ligi Norveške * Sarpsborg se „štedi“ zbog kupa

NORVEŠKA 1

Bodo – Fredrikštad GG&3+

Bran – Ham Kam 1

Haugesund – Brine 3+

KRISTIJANSUND – TROMSO 2

Rozenborg – Stromsgodset 1&3+

Sandefjord – KFUM GG

SARPSBORG – MOLDE 2

VIKING – VALERENG 1

Vikingu pobeda nad Valerengom donosi devetu titulu prvaka Norveške, prvu posle tri decenije čekanja.

Uz pomoć svojih navijača morao bi kako zna i ume da osvoji sva tri boda i podigne trofej namenjen najboljem. Kec je logičan izbor.

Bodo u slučaju kiksa Vikinga može do prvog mesta, ali žuto-crni imaju dosta kadrovskih problema, što zbog povreda, što zbog kartona, te zbog svega toga ne bih ni igrao jedinicu u duelu sa Fredrikštadom.

Poslednjih 90 minuta prvenstva jednako su važni i fudbalerima Tromsoa, kome Bran pokušava da preotme treće mesto, zbog čega bih u fiksu izdvojio dvojku na gostovanjju Kristijansundu.

Pobedu gostiju očekujem i na meču, Sarpsborg – Molde, jer je izvesno da će domaćin svoje najbolje igrače pokušati da sačuva za finale kupa koji ga čeka kroz tri dana.

