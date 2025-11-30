BOJAN ZAJIĆ: Viking tri decenije čeka na titulu
Tipuje poslednje kolo u prvoj ligi Norveške * Sarpsborg se „štedi“ zbog kupa
NORVEŠKA 1
Bodo – Fredrikštad GG&3+
Bran – Ham Kam 1
Haugesund – Brine 3+
KRISTIJANSUND – TROMSO 2
Rozenborg – Stromsgodset 1&3+
Sandefjord – KFUM GG
SARPSBORG – MOLDE 2
VIKING – VALERENG 1
Vikingu pobeda nad Valerengom donosi devetu titulu prvaka Norveške, prvu posle tri decenije čekanja.
Uz pomoć svojih navijača morao bi kako zna i ume da osvoji sva tri boda i podigne trofej namenjen najboljem. Kec je logičan izbor.
Bodo u slučaju kiksa Vikinga može do prvog mesta, ali žuto-crni imaju dosta kadrovskih problema, što zbog povreda, što zbog kartona, te zbog svega toga ne bih ni igrao jedinicu u duelu sa Fredrikštadom.
Poslednjih 90 minuta prvenstva jednako su važni i fudbalerima Tromsoa, kome Bran pokušava da preotme treće mesto, zbog čega bih u fiksu izdvojio dvojku na gostovanjju Kristijansundu.
Pobedu gostiju očekujem i na meču, Sarpsborg – Molde, jer je izvesno da će domaćin svoje najbolje igrače pokušati da sačuva za finale kupa koji ga čeka kroz tri dana.
Preporučujemo
BUNDESLIGA: Padaju golovi u Lajpcigu, Hamburg dominira u gostima...
30. 11. 2025. u 09:00
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI: Evo današnjih predloga za goleadeu prvom poluvremenu
30. 11. 2025. u 08:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
30. 11. 2025. u 07:00
KAKVA ZVEZDA? SILNA! Crveno-beli sa igračem manje dobili FCSB u Ligi Evrope
FUDBALERI Crvene zvezde dočekali su FCSB iz Rumunije u petom kolu Lige Evrope. Slavio je domaćin 1:0 (0:0)
27. 11. 2025. u 22:50 >> 21:04
SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.
27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
Komentari (0)