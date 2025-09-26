NENAD DŽODIĆ: Strazbur čeka goleada

* Skaut Monpeljea, analizira francusku ligu

MOJ TIP

STRAZBUR – MARSELj GG&3+

Lorijen – Monako 2

Tuluz – Nant X2

PSŽ – Okser 1-1

Nica – Pariz 2-3

Anže – Brest 0-2

Lil – Lion X

MEC – AVR 1

Ren – Lans GG

Marselj je pobedom nad PSŽ od 1:0 dobio više od bodova. Uzavrelu situaciju sa početka sezone (tuča posle poraza od Rena), trijumfima nad Parizom i Lorijenom uspeo je da smiri, a verujem i potpuno zaboravi. Mirne glave, u Strazburu bi odbrani domaćina mogao dar-mar da napravi. Gol-gol, i u zbiru najmanje tri pogotka su predlog.

Mec se preko baraža domogao elite, u kojoj mu baš najbolje ne ide. Poslednji je, ali bodom osvojenim na svom terenu protiv Anžea pokazao je da u njegovoj igri ima „života“. Za mene neće biti iznenađenje ako domaćin kod kuće protiv Avra stigne do prvenca.