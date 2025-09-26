Tip Asova

NENAD DŽODIĆ: Strazbur čeka goleada

Žarko Urošević

26. 09. 2025. u 13:45

* Skaut Monpeljea, analizira francusku ligu

НЕНАД ЏОДИЋ: Стразбур чека голеада

Ilustracija

MOJ TIP

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

STRAZBUR – MARSELj GG&3+

Lorijen – Monako   2

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Tuluz – Nant  X2

PSŽ – Okser   1-1

Nica – Pariz  2-3

Anže – Brest  0-2

Lil – Lion    X

MEC – AVR 1

Ren – Lans GG

Marselj je pobedom nad PSŽ od 1:0 dobio više od bodova. Uzavrelu situaciju sa početka sezone (tuča posle poraza od Rena), trijumfima nad Parizom i Lorijenom uspeo je da smiri, a verujem i potpuno zaboravi. Mirne glave, u Strazburu bi odbrani domaćina mogao dar-mar da napravi. Gol-gol, i u zbiru najmanje tri pogotka su predlog.

Mec se preko baraža domogao elite, u kojoj mu baš najbolje ne ide. Poslednji je, ali bodom osvojenim na svom terenu protiv Anžea pokazao je da u njegovoj igri ima „života“. Za mene neće biti iznenađenje ako domaćin kod kuće protiv Avra stigne do prvenca.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)