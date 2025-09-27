PETAR PUAČA: Evropa „cedi“ Bolonju
* Bivši as Kremonezea, tipuje italijansku ligu
MOJ TIP
NEDELjA,
Sasuolo – Udineze 2-3
ROMA – VERONA 1
Piza – Fiorentina X2&2+
LEĆE – BOLONjA 0-2, 1X
Milan – Napoli 1X
PONEDELjAAK,
Parma – Torino TimI2+
Đenova – Lacio GG
Roma, osokoljena trijumfom nad gradskim rivalom Laciom (1:0) u prošlom kolu, trebalo bi da upiše novu pobedu, i to mnogo lakšu nego prošlog vikenda.
Predlažem i 0-2 na meču Leće – Bolonja, jer će gosti biti iscrpljeni posle gostovanja jakoj Aston vili u četvrtak u Ligi Evrope. Verujem i da Leće ne izgubiti.
