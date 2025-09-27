Tip Asova

PETAR PUAČA: Evropa „cedi“ Bolonju

Žarko Urošević

27. 09. 2025. u 09:15

* Bivši as Kremonezea, tipuje italijansku ligu

ПЕТАР ПУАЧА: Европа „цеди“ Болоњу

Foto: Tanjug/Paola Garbuio/LaPresse via AP

MOJ TIP

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NEDELjA, 

Sasuolo – Udineze 2-3

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

ROMA – VERONA 1

Piza – Fiorentina X2&2+

LEĆE – BOLONjA   0-2, 1X

Milan – Napoli   1X

PONEDELjAAK, 

Parma – Torino   TimI2+

Đenova – Lacio   GG

Roma, osokoljena trijumfom nad gradskim rivalom Laciom (1:0) u prošlom kolu, trebalo bi da upiše novu pobedu, i to mnogo lakšu nego prošlog vikenda.

Predlažem i 0-2 na meču Leće – Bolonja, jer će gosti biti iscrpljeni posle gostovanja jakoj Aston vili u četvrtak u Ligi Evrope. Verujem i da Leće ne izgubiti.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!