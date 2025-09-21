NENAD DŽODIĆ: Nema šale sa Parizom

* Skaut Monpeljea,

FOTO: M. Vukadinović

MOJ TIP

nedelja,

PARIZ – STRAZBUR GG&3+

Okser – Tuluz 1

Avr – Lorijen X

MONAKO – MEC 1

Marselj – PSŽ 4+

Pariza je čekao čak 46 godina da se ponovo raduje pobedama u eliti. Trijumf ostvaren na svom terenu protiv Meca dao je krila ekipi za gostovanje Brestu, gde bodovi takođe nisu izostali. Ovako našpanovan Pariz mogao bi da postane noćna mora i fudbalerima Strazbura.

Mec je poslednji, igra loše, pa Monaku ne bi smeo da bude ozbiljnija prepreka.