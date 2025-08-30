MILOŠ STANIMIROVIĆ: Iks u dvoboju bledih novajlija

* Menadžer iz Atine, pogodio sve parove prvog kola Grčke

Ilustracija

MOJ TIP

SUBOTA,

VOLOS – OLIMPIJAKOS 2&0-2

Panseraikos – OFI 2&2+

Aris – Panetolikos 1X

LARISA – KIFISIJA X

NEDELjA,

AEK – Asteras 1&0-2

PAOK – Atromitos 1&2-3

Panatinaikos – Levadijakos 2-3

Olimpijakos se na startu sezone dugo mučio sa Asterasom, ali je sa dva gola uspeo da je slomi. Ni sada ne očekujem blistavu partiju šampiona, ali smatram da će osvojiti tri boda na terenu Volosa, kluba u koji šalje svoje mlade igrače na kaljenje.

I Larisa i Kifisija, novajlije u ligi, izgubili su u prvom kolu. Možda je najrealniji iks u susretu ekipa koje su pružile blede partije.