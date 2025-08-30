Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Iks u dvoboju bledih novajlija

Žarko Urošević

30. 08. 2025. u 10:10

* Menadžer iz Atine, pogodio sve parove prvog kola Grčke

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: Икс у двобоју бледих новајлија

Ilustracija

MOJ TIP

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

SUBOTA, 

VOLOS – OLIMPIJAKOS 2&0-2

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Panseraikos – OFI 2&2+

Aris – Panetolikos 1X

LARISA – KIFISIJA X

NEDELjA, 

AEK – Asteras 1&0-2

PAOK – Atromitos 1&2-3

Panatinaikos – Levadijakos 2-3

Olimpijakos se na startu sezone dugo mučio sa Asterasom, ali je sa dva gola uspeo da je slomi. Ni sada ne očekujem blistavu partiju šampiona, ali smatram da će osvojiti tri boda na terenu Volosa, kluba u koji šalje svoje mlade igrače na kaljenje.

I Larisa i Kifisija, novajlije u ligi, izgubili su u prvom kolu. Možda je najrealniji iks u susretu ekipa koje su pružile blede partije.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA