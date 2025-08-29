BRANISLAV JOVANOVIĆ: Na Banovom brdu nema „romantike“
* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove domaće lige
MOJ TIP
petak,
ČUKARIČKI – OFK BEOGRAD 1
subota,
TSC – Javor 1-1
Partizan – Radnik 1
Mladost – Vojvodina 0-2
nedelja,
Novi Pazar – Crvena zvezda 2
Napredak – IMT 1
Radnički KG – Radnički Niš 0-2
ŽELEZNIČAR – SPARTAK 0-2
Očekujem da Čukarički zadrži mesto u vrhu tabele pobedom protiv OFK Beograda kod kuće na Banovom brdu.
Fiks je i 0-2 gola u Pančevu, gde bi Spartak samo pojačanom igrom u defanzivi mogao da izbegne poraz.
