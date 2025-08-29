Tip Asova

BRANISLAV JOVANOVIĆ: Na Banovom brdu nema „romantike“

Žarko Urošević

29. 08. 2025. u 10:00

* Bivši fudbaler Partizana, prognozira parove domaće lige

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: На Бановом брду нема „романтике“

Ilustracija

MOJ TIP

petak, 

ČUKARIČKI – OFK BEOGRAD 1

subota, 

TSC – Javor 1-1

Partizan – Radnik 1

Mladost – Vojvodina 0-2

nedelja,

Novi Pazar – Crvena zvezda 2

Napredak – IMT 1

Radnički KG – Radnički Niš 0-2

ŽELEZNIČAR – SPARTAK 0-2

Očekujem da Čukarički zadrži mesto u vrhu tabele pobedom protiv OFK Beograda kod kuće na Banovom brdu.

Fiks je i 0-2 gola u Pančevu, gde bi Spartak samo pojačanom igrom u defanzivi mogao da izbegne poraz.

