Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Nedodirljivi favoriti

Žarko Urošević

22. 08. 2025. u 07:40

* Trener u Portugaliji

foto: VN

PORTUGALIJA 1

Moreirense – Gimaraeš X2

NACIONAL – SPORTING 2

Aroka - Rio Ave 1X

BENFIKA – TONDELA 1

Famalikao - Žil Visente 1X

PORTO - KASA PIA 1

BRAGA - AVS 1

Estrela – Alverka 1X

PORTUGALIJA 2

Šaveš – Felgueraš 1

Portimonense – Vizela X2

Fereira – Leirija 1X

Torense - Akademika Vize 1X

Porto B. – Farense X2

Oliveirense - Sporting B. 1X

Lešoeš – Penafiel 1X

Luštiana - Benfika B. GG1X

Maritimo – Feirense 1X

Sigurice je uvek lako naći u prvoj ligi Potugalije pošto su Benfika, Porto i Braga pouzdani domaćini. Na strani Sporting igra protiv mog Nacionala - realno to je dvojka .Niko od ova četiri najjača tima još nije primio gol. Može se dodati i kec na Famalikao koji je ostvario dve pobede i takođe bez primljenog pogotka, U drugoj ligi Šaveš je najveći kec.

