PREDRAG JOKANOVIĆ: Nedodirljivi favoriti
* Trener u Portugaliji
PORTUGALIJA 1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Moreirense – Gimaraeš X2
NACIONAL – SPORTING 2
Aroka - Rio Ave 1X
BENFIKA – TONDELA 1
Famalikao - Žil Visente 1X
PORTO - KASA PIA 1
BRAGA - AVS 1
Estrela – Alverka 1X
PORTUGALIJA 2
Šaveš – Felgueraš 1
Portimonense – Vizela X2
Fereira – Leirija 1X
Torense - Akademika Vize 1X
Porto B. – Farense X2
Oliveirense - Sporting B. 1X
Lešoeš – Penafiel 1X
Luštiana - Benfika B. GG1X
Maritimo – Feirense 1X
Sigurice je uvek lako naći u prvoj ligi Potugalije pošto su Benfika, Porto i Braga pouzdani domaćini. Na strani Sporting igra protiv mog Nacionala - realno to je dvojka .Niko od ova četiri najjača tima još nije primio gol. Može se dodati i kec na Famalikao koji je ostvario dve pobede i takođe bez primljenog pogotka, U drugoj ligi Šaveš je najveći kec.
