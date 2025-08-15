DEJAN LEKIĆ: Kiša golova na startu Primere
* Bivši napadač španskih prvoligaša Majorke i Đirone
MOJ TIP
PETAK,
Đirona – Valjekano 3+
Viljareal – Ovijedo GG
SUBOTA
ALAVES – LEVANTE 1
Majorka – Barselona 3+
Valensija – Sosijedad 0-2
NEDELjA,
SELTA – HETAFE 1
Bilbao – Sevilja 3+
Espanjol – Atl. Madrid 2
PONEDELjAK,
Elče – Betis GG
UTORAK,
Real Madrid – Osasuna 4+
Đirona, Majorka i Bilbao bi prve mečeve u sezoni trebalo da ukrase golovima, kod kuće, predlažem tri plus. Još više pogodaka očekujem u Madridu, u susretu Reala i Osasune, bar četiri. Kao fikseve izdvajam Alaves i Seltu, „domaćinske“ ekipe, koje od starta moraju da „grizu“.
