Tip Asova

DEJAN LEKIĆ: Kiša golova na startu Primere

Žarko Urošević

15. 08. 2025. u 08:45

* Bivši napadač španskih prvoligaša Majorke i Đirone

ДЕЈАН ЛЕКИЋ: Киша голова на старту Примере

Ilustracija

MOJ TIP

PETAK, 

Đirona – Valjekano 3+

Viljareal – Ovijedo GG

SUBOTA

ALAVES – LEVANTE 1

Majorka – Barselona 3+

Valensija – Sosijedad 0-2

NEDELjA, 

SELTA – HETAFE 1

Bilbao – Sevilja 3+

Espanjol – Atl. Madrid 2

PONEDELjAK,

Elče – Betis GG

UTORAK, 

Real Madrid – Osasuna 4+

Đirona, Majorka i Bilbao bi prve mečeve u sezoni trebalo da ukrase golovima, kod kuće, predlažem tri plus. Još više pogodaka očekujem u Madridu, u susretu Reala i Osasune, bar četiri. Kao fikseve izdvajam Alaves i Seltu, „domaćinske“ ekipe, koje od starta moraju da „grizu“.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!