Srbija

MAJKA SPASILA ĆERKI ŽIVOT: U UKC Niš za šest meseci urađeno pet transplantacija bubrega

Jelena Ćosin

21. 07. 2026. u 06:45

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U Univerzitetskom kliničkom centru uspešno je obavljena još jedna, peta po redu transplantacija bubrega sa živog donora u poslednjih šest meseci.

МАЈКА СПАСИЛА ЋЕРКИ ЖИВОТ: У УКЦ Ниш за шест месеци урађено пет трансплантација бубрега

foto: J. Ć.

 Ovoga puta donor je bila 45-godišnja majka, koja je bubreg donirala svojoj ćerki, rođenoj 2001. godine. Transplantacija je, kako kažu lekari, protekla bez komplikacija, a obe pacijentkinje se dobro oporavljaju.

Docent dr Ljubomir Dinić, pomoćnik v.d. direktora UKC Niš, kaže da je cilj nove uprave da transplantacioni program vrati na nivo koji je nekada imao i da ga dodatno unapredi.

-Napravili smo analizu dosadašnjeg rada i shvatili gde moramo da se popravimo, gde moramo više da učimo i damo veći doprinos kako bismo transplantacioni program vratili tamo gde mu je mesto. To je plan Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja - izjavio je Dinić.

Govoreći o poslednjoj transplantaciji, Dinić je istakao da je reč o mladoj porodici i da je operacija protekla uspešno.

-Majka, koja ima 45 godina, bila je donor, a primalac je njena ćerka, rođena 2001. godine. Transplantacija je protekla bez problema i obe se sada dobro osećaju - kazao je on.

Jedan od najvećih izazova za razvoj transplantacionog programa, prema njegovim rečima, jeste podizanje svesti građana o značaju donorstva organa. Bez povećanja broja donora, dodaje, nije moguće značajnije unaprediti program transplantacija.

-Moramo još više da radimo na razvoju svesti ljudi kako bi kadaverične transplantacije zaživele kao i u drugim okolnim zemljama. To je jedan od preduslova da uđemo u Eurotransplant, što bi nam u budućnosti omogućilo da našim građanima i najtežim bolesnicima obezbedimo bolje uslove i brži dolazak do organa - rekao je Dinić.

On naglašava da uspešna transplantacija nije rezultat rada pojedinca, već čitavog multidisciplinarnog tima.

-Tim za transplantaciju podrazumeva učešće velikog broja stručnjaka – anesteziologa, urologa, vaskularnih hirurga, medicinskih sestara i tehničara. Radimo na razvoju i podmlađivanju našeg tima i to je jedan od najvažnijih zadataka nove uprave. Nadam se da ćemo u tome uspeti - poručio je pomoćnik v.d. direktora UKC Niš.

U niškom UKC-u očekuju da će nastavak razvoja transplantacionog programa, jačanje stručnih timova i veća podrška građana donorstvu organa omogućiti još veći broj uspešnih transplantacija u narednom periodu.

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