MAJKA SPASILA ĆERKI ŽIVOT: U UKC Niš za šest meseci urađeno pet transplantacija bubrega
U Univerzitetskom kliničkom centru uspešno je obavljena još jedna, peta po redu transplantacija bubrega sa živog donora u poslednjih šest meseci.
Ovoga puta donor je bila 45-godišnja majka, koja je bubreg donirala svojoj ćerki, rođenoj 2001. godine. Transplantacija je, kako kažu lekari, protekla bez komplikacija, a obe pacijentkinje se dobro oporavljaju.
Docent dr Ljubomir Dinić, pomoćnik v.d. direktora UKC Niš, kaže da je cilj nove uprave da transplantacioni program vrati na nivo koji je nekada imao i da ga dodatno unapredi.
-Napravili smo analizu dosadašnjeg rada i shvatili gde moramo da se popravimo, gde moramo više da učimo i damo veći doprinos kako bismo transplantacioni program vratili tamo gde mu je mesto. To je plan Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja - izjavio je Dinić.
Govoreći o poslednjoj transplantaciji, Dinić je istakao da je reč o mladoj porodici i da je operacija protekla uspešno.
-Majka, koja ima 45 godina, bila je donor, a primalac je njena ćerka, rođena 2001. godine. Transplantacija je protekla bez problema i obe se sada dobro osećaju - kazao je on.
Jedan od najvećih izazova za razvoj transplantacionog programa, prema njegovim rečima, jeste podizanje svesti građana o značaju donorstva organa. Bez povećanja broja donora, dodaje, nije moguće značajnije unaprediti program transplantacija.
-Moramo još više da radimo na razvoju svesti ljudi kako bi kadaverične transplantacije zaživele kao i u drugim okolnim zemljama. To je jedan od preduslova da uđemo u Eurotransplant, što bi nam u budućnosti omogućilo da našim građanima i najtežim bolesnicima obezbedimo bolje uslove i brži dolazak do organa - rekao je Dinić.
On naglašava da uspešna transplantacija nije rezultat rada pojedinca, već čitavog multidisciplinarnog tima.
-Tim za transplantaciju podrazumeva učešće velikog broja stručnjaka – anesteziologa, urologa, vaskularnih hirurga, medicinskih sestara i tehničara. Radimo na razvoju i podmlađivanju našeg tima i to je jedan od najvažnijih zadataka nove uprave. Nadam se da ćemo u tome uspeti - poručio je pomoćnik v.d. direktora UKC Niš.
U niškom UKC-u očekuju da će nastavak razvoja transplantacionog programa, jačanje stručnih timova i veća podrška građana donorstvu organa omogućiti još veći broj uspešnih transplantacija u narednom periodu.
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OD JAŠARA - JOVAN: Šapčanin u 73. primio pravoslavlje
20. 07. 2026. u 22:13
PROTEST NA DVA TOČKA: Skup nezadovoljnih vlasnika električnih bicikala u Subotici
20. 07. 2026. u 17:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVE KLjUČA OKO FOKLANDSKIH OSTRVA: Argentinski predsednik poslao poruku koja će razbesneti Britance
PREDSEDNIK Argentine Havijer Milej izjavio je da je njegova vlada "svakim danom sve bliže" povratku suvereniteta nad Foklandskim ostrvima, produbljujući diplomatski spor izazvan politički obojenim slavljem reprezentacije Argentine nakon pobede nad Engleskom na Svetskom prvenstvu ranije ove sedmice, piše briselski portal Politiko.
17. 07. 2026. u 14:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
SNIMLjEN U VUKOVARU: Vozaču iz Borova 2. NAJVEĆA KAZNA u istoriji Hrvatske - evo šta je zgrešio
PREMA svemu sudeći, hrvatska policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje.
20. 07. 2026. u 19:45
Komentari (0)