Srbija

PERONI JOŠ ČEKAJU OBNOVU: Nazire se rekonstrukcija devastirane Autobuske stanice u Kraljevu

Goran Ćirović

09. 06. 2026. u 06:45

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UZ lošu vest o poskupljenju javnog gradskog prevoza od 10 odsto, na minuloj sednici lokalnog parlamenta Kraljevčani su mogli da saznaju i povoljnu informaciju o dugoočekivanoj obnovi potpuno devastirane Autobuske stanice u svom gradu.

ПЕРОНИ ЈОШ ЧЕКАЈУ ОБНОВУ: Назире се реконструкција девастиране Аутобуске станице у Краљеву

G.Šljivić

Zbog zamršenih i jednim delom nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, naime, rekonstrukcija ovog objekta još nije počela, ali se, prema rečima gradonačelnika Kraljeva dr Predraga Terzića, ipak nazire svetlo na kraju tunela.

- Očekujem da se ti, nadam se, poslednji sporvi vezani za imovinsko-pravne odnose konačno reše u narednih dvadesetak dana kako bi se otklonila i poslednja prepreka za početak obnove - kaže gradonačelnik Terzić.

Početkom ove decenije kraljevačka Autobuska stanica je izgubila svoj status i postala obično stajalište, bez prava da naplaćuje usluge ili peronizaciju jer ne ispunjava ni minimum propisa za obavljanje predviđene delatnosti.

- Nakon završetka obnove Grad će upravljati Autobuskom stanicom i sav prihod slivaće se u gradsku kasu - najavljuje Terzić.

Vlasništvo

DEVASTIRANA Autobuska stanica je sredinom 2021. godine postala vlasništvo lokalne samouprave, nakon što je iz gradske kase bivšem vlasniku, nekada uglednom i poznatom prevozničkom preduzeću "Auto-transport" u stečaju, isplaćeno oko 79 miliona dinara.

Rekonstrukcijom stanice, završetkom obližnjeg "Moravskog koridora", uz najavljenu izgrdnju brze saobraćajnice do Novog Pazara i obnovu železničke pruge, Kraljevo bi u dogledno vreme, i ako se sve kockice poklope, moglo čak i da povrati nekadašnji epitet jednog od najvažnijeg saobraćajnog čvorišta u centralnoj Srbiji.

A do tada, današnja stanica biće svojevrsno gradsko ruglo i ostavljaće veoma ružan utisak svim putnicima koji autobusom pristignu u grad na Ibru.

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