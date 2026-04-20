Sećanje na žrtve Jasenovca: Promocija knjige „Ognjena Marija livanjska“ u Novom Sadu
Udruženja „Ognjena Marija livanjska“ iz Beograda i „Obilić 1912-1918“ iz Novog Sada, organizuju predstavljanje knjige Buda Simonovića „Ognjena Marija livanjska“, koja donosi potresna svedočenja preživelih Srba na stratištima Livna i okoline tokom Drugog svetskog rata.
Promocija knjige je u četvrtak, (23. april ) u 19 sati, u sali Istorijskog arhiva grada Novog Sada, ul. Filipa Višnjića 2a. Podsećanje na ove događaje organizuje se u znak sećanja na genocidno stradanje Srba i pripadnika drugih naroda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i na proboj i oslobađanje preostalih jasenovačkih logoraša.
Preporučujemo
Više nema lista čekanja: Zvanično otvoren vrtić ,,Zvrk" u Šapcu
20. 04. 2026. u 21:41
Bitka za radna mesta: Predstavnici NSZ i Južnobačkog okruga posetili Vrbas
20. 04. 2026. u 19:22
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
