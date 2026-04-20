Nema zastrelih predmeta: Predstavljena statistika Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Kraljevu

Od dana osnivanja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije (POSK) Višeg suda u Kraljevu za minulih osam godina primljeno je ukupno 1.313 predmeta, od čega je doneto 1.032 pravosnažne osuđujuće presude kojima je obuhvaćeno 1.313 osuđenih lica.

Ove statističke podatke osmgodišnjeg rada ove institucije na konferenciji za medije predstavile su Vesna Spasić, predsednik Višeg suda u Kraljevu i sudija Gordana Krstić, predsednik POSK Višeg suda u Kraljevu.

Pres konferencija POSK Višeg suda u Kraljevu

- U ovom periodu oduzeta je imovinska korist od 462,6 miliona dinara i oko milion evra, od čega je 850.000 dinara uplaćeno u humanitarne svrhe. Kao predmeti izvršenja krivičnih dela oduzeto je 20 vozila, tri stana, 24,4 miliona dinara, 47.475 evra, 4.230 švajcarskih franaka, oko 14 hiljada grama srebra, 161 računar i veća količina mobilnih telefona. Izrečene su i naplaćenje novčane kazne u ukupnom iznosu od 77,9 miliona dinara i izrečeno je 159 mera bezbednosti zabrane obavljanja, poziva delatnosti ili dužnosti – kaže Vesna Spasić, predsesdnik Višeg suda u Kraljevu.

Vesna Spasić, predsednik Višeg suda u Kraljevu

Najzastupljenija su krivična dela zloupotrebe službenog položaja i primanja i davanja mita kojima su obuhućena lica sa službenim ovlašćenjima poput policije, zdravstva, prosvete, pravosuđa, inspekcije i javnih nabavki.

Gordana Krstić, predsednik POSK Višeg suda u Kraljevu

- Od početka ove godine POSK Višeg suda u Kraljevu podneto je 20 optužnih akata, a prioritet u rešavanju ovih predmeta imaju pre svega pritvorski i predmeti sa kraćim rokom zastarelosti – naglašva Gordana Krstić, predsednik POSK Višeg suda u Kraljevu. - Važno je napomenuti da do danas u ovom Odeljenju nijedan predmet nije zastareo, kao i da je uporednom analizom sprovedenom od strane nezavosne komisije iz EU utvrđeno da je vreme za okončanje postupka u mnogome skraćeno u odnosu na vreme postupanja.

NADLEŽNOST

POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Kraljevu sa radom je počelo 1. marta 2018. i nadležno je za postupanje na teritoriji čak 60 gradova i opština, i to od Prijepolja, Užica, Novog Pazara, Požarevca, Čačka i Kraljeva pa do Kruševca, Jagodine i Kragujevca.