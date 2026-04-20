Deo Novog Sada u utorak bez vode: Radovi u Balzakovoj ulici
ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u Novom Sadu, u utorak, 21. aprila, bez vode će od 7.30 do 16.30 sati biti Balzakova ulica i „limanski“ Dom zdravlja.
U JKP „Vodovod i kanalizacija“ ističu da će cisterna sa pijaćom vodom biti postavljena u krugu Doma zdravlja.
