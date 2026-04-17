Čuvari narodne tradicije: U Isakovu kod Ćuprije 10. Međunarodni festival folklora (FOTO)

ENERGIJA, kolo i ljubav prema tradiciji okupili su u ćuprijskom selu Isakovo 10. put brojne folklorne ansamble u okviru Međunarodnog festivala folklora, koji je protekao, ovog puta, u znaku vrednog jubileja.

Gosti su stigli iz Donjeg Milanovca, Petrovca na Mlavi, Majdanpeka, Manastirice, Dubočke, Kučeva, Svilajnca i Jovca, dok su međunarodni karakter događaju dala dva ansambla iz Rumunije, sa kojima je organiaztor KUD „Horeum Margi“ iz Isakova, uspostavio odličnu saradnju.

Publika je uživala u folkloru, raznovrsnim koreografijama, narodnim nošnjama i bogatstvu kulturnog nasleđa.

Kako ističu organizatori, cilj festivala i jeste očuvanje tradicije i jačanje kulturnih veza među narodima, što oni iz godine u godinu uspešno ostvaruju.