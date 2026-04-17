Jovana Milovanović na prijemu u SANU: Gimnazijalki iz Paraćina priznanje za međunarodni uspeh
UČENICA trećeg razreda paraćinske gimnazije, Jovana Milovanović (17), bila je 16. aprila na prijemu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) upriličenom za mlade talente – srednjoškolce iz Srbije koji su tokom prethodne godine ostvarili izuzetne uspehe i nagrađeni su jednim od prva tri mesta na međunarodnim takmičenjima.
Mlada Paraćinka je bila među laureatima kojima je predsednik SANU-a, akademik Zoran Knežević, uručio priznanje. Ona ga je dobila za osvojeno treće mesto na sedmom China daili belt and Road yoyth speaking takmičenju u govorništvu.
Nagrada „Mladi talenti SANU-a“ jedno je od najvećih priznanja koje učenici srednjih škola u našoj zemlji dobijaju za izuzetne postignute rezultate.
Podsetimo, o Jovaninom uspehu na ovom takmičenju za mlade, održanom u Hangdžou od 13. do 17. novembra prošle godine, i „Novosti“ su pisale, kao i o njenim utiscima nakon povratka iz Kine. Jovana je najpre uspela da u polufinalu izbori plasman među šestoro najboljih studenata iz celog sveta, da bi u finalu osvojila treće mesto i to kao najmlađa i jedina maloletna učesnica svetskog takmičenja „Pojas i put“.
- U polufinalu, nas 35 takmičara iz preko dvadeset država prezentovali smo govor kojim smo pobedili na nacionalnim takmičenjima u svojim zemljama. Ja sam svoju priču o digitalnom svetu prilično skratila zbog vremenskog ograničenja od četiri minuta. U finale sam ušla sa studentima iz Nepala, Rusije, Južnoafričke Republike, Kambodže i Filipina. Svi smo se tad predstavili sa po dva govora, od kojih je drugi bio improvizovan, a temu smo birali sa cedulja – ispričala je nakon povratka sa takmičenja Jovana za „Novosti“ .
Osim neverovatno kvalitetnog znanja engleskog jezika, njenom uspehu mnogo je doprinelo i odsustvo treme prilikom javnog nastupa, što je ova ambiciozna devojka uvežbavala još u osnovnoj školi na takmičenjima u recitovanju.
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
