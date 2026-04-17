Srbija

Jovana Milovanović na prijemu u SANU: Gimnazijalki iz Paraćina priznanje za međunarodni uspeh

Zorana Rašić

17. 04. 2026. u 12:29

UČENICA trećeg razreda paraćinske gimnazije, Jovana Milovanović (17), bila je 16. aprila na prijemu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) upriličenom za mlade talente – srednjoškolce iz Srbije koji su tokom prethodne godine ostvarili izuzetne uspehe i nagrađeni su jednim od prva tri mesta na međunarodnim takmičenjima.

Јована Миловановић на пријему у САНУ: Гимназијалки из Параћина признање за међународни успех

Foto: Fejsbuk/Gimnazija Paraćin

Mlada Paraćinka je bila među laureatima kojima je predsednik SANU-a, akademik Zoran Knežević, uručio priznanje. Ona ga je dobila za osvojeno treće mesto na sedmom China daili belt and Road yoyth speaking takmičenju u govorništvu.

Nagrada „Mladi talenti SANU-a“ jedno je od najvećih priznanja koje učenici srednjih škola u našoj zemlji dobijaju za izuzetne postignute rezultate.

Foto: Z. Rašić

 

Podsetimo, o Jovaninom uspehu na ovom takmičenju za mlade, održanom u Hangdžou od 13. do 17. novembra prošle godine, i „Novosti“ su pisale, kao i o njenim utiscima nakon povratka iz Kine. Jovana je najpre uspela da u polufinalu izbori plasman među šestoro najboljih studenata iz celog sveta, da bi u finalu  osvojila treće mesto i to kao najmlađa i jedina maloletna učesnica svetskog takmičenja „Pojas i put“.

Foto: Фото: Фејсбук/Гимназија Параћин

POGLEDAJ GALERIJU

- U polufinalu, nas 35 takmičara iz preko dvadeset država prezentovali smo govor kojim smo pobedili na nacionalnim takmičenjima u svojim zemljama. Ja sam svoju priču o digitalnom svetu prilično skratila zbog vremenskog ograničenja od četiri minuta. U finale sam ušla sa studentima iz Nepala, Rusije, Južnoafričke Republike, Kambodže i Filipina. Svi smo se tad predstavili sa po dva govora, od kojih je drugi bio improvizovan, a temu smo birali sa cedulja – ispričala je nakon povratka sa takmičenja Jovana za „Novosti“ .

Osim neverovatno kvalitetnog znanja engleskog jezika, njenom uspehu mnogo je doprinelo i odsustvo treme prilikom javnog nastupa, što je ova ambiciozna devojka uvežbavala još u osnovnoj školi na takmičenjima u recitovanju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbija

Srpski narod se kroz Maticu srpsku borio za očuvanje identiteta: Naučni skup "Srem-srpki narod, istorija i kultura" u Rumi

U Zavičajnom muzeju u Rumi u saradnji sa Maticom srpskom, povodom obeležavanja velikog jubileja - 200 godina postojnja ove kulturne ustanove, danas je održan naučni skup "Srem-srpski narod, istorija i kulture", kojem je prisustvovala i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

17. 04. 2026. u 15:32

Politika
Tenis
Fudbal
