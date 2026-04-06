MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA: Promocija širom Jablaničkom okruga

Leskovačka Filijala Nacionale službe za zapošljavanje(NSZ) održaće niz događaja sa ciljem promocije poziva za realizaciju ovogodišnjih mera aktivne politike zapošljavanja.

foto: I. Mitić

Promocije se održavaju uz podršku lokalnih samouprava i socijalnih partnera na području Jablaničkog okruga, a cilj je da se, u neposrednom kontaktu, poslodavcima predstave mogućnosti radnog angažovanja i zapošljavanja osoba koje su na evidenciji NSZ.

Prva prezentacija najavljena je za sutra, 7. april, u leskovačkom Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. Dan kasnije biće održana u Vlasotincu, a 9. aprila u Lebanu. Planirane aktivnosti biće nastavljene posle uskršnjih praznika 15. aprila U Medveđi, a dan kasnije i u Bojniku.