MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA: Promocija širom Jablaničkom okruga
Leskovačka Filijala Nacionale službe za zapošljavanje(NSZ) održaće niz događaja sa ciljem promocije poziva za realizaciju ovogodišnjih mera aktivne politike zapošljavanja.
Promocije se održavaju uz podršku lokalnih samouprava i socijalnih partnera na području Jablaničkog okruga, a cilj je da se, u neposrednom kontaktu, poslodavcima predstave mogućnosti radnog angažovanja i zapošljavanja osoba koje su na evidenciji NSZ.
Prva prezentacija najavljena je za sutra, 7. april, u leskovačkom Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. Dan kasnije biće održana u Vlasotincu, a 9. aprila u Lebanu. Planirane aktivnosti biće nastavljene posle uskršnjih praznika 15. aprila U Medveđi, a dan kasnije i u Bojniku.
Preporučujemo
ĆUPRIJSKI KARATISTI BRILjIRALI U ČAČKU: Obezbedili plasman za Prvenstvo Srbije (FOTO)
06. 04. 2026. u 14:49
NAJBOLjI IDU U KRUPANj: Smotra recitatora u Loznici
06. 04. 2026. u 14:45
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)