TEŠKE RANE GRADA NA IBRU Sećanje: Tokom NATO bombardovanja 1999. na kraljevački kraj bačeno oko 600 projektila

Tokom 78 dana koliko je 1999. godine trajalo bombardovanje, kraljevački kraj se na meti NATO aviona i krstarećih raketa našao čak 54 dana. U ukupno 172 vazdušna napada povređeno je 37 civila, a ukupno je uništeno ili oštećeno 1.750 vojnih i civilnih objekata.

Za vreme NATO agresije, na kraljevački kraj bačeno je oko 600 raznih eksplozivnih projektila. Najčešće su bombardovani vojni aerodrom u Lađevcima gde je 24. marta 1999. pala i jedna od prvih bombi, zatim kasarna u Jarčujaku, kao i vojni i civilni objekti u obližnjem Bogutovcu, Vitanovcu, Ratini, Mrsaću, Cvetkama…

U čitavom Raškom okrugu, oštećeno je ili srušeno oko 2.500 kuća, 1.200 stanova, 12 škola, sedam zdravstvenih stanica, dva dečja vrtića, uz teško stradanje 20 drumskih i železničkih mostova, uglavnom duž Ibarske klisure.

U odbrani otadžbine i oružanim sukobima na KiM protiv terorista potpomognutih NATO snagama i raznim plaćenicima, sa teritorije tadašnje opštine Kraljevo 1999. učestvovalo je više od 5.000 boraca, u redovnom i u rezervnom sastavu Vojske SRJ. Kući se, nažalost, nije vratilo 77 boraca, dok je više od stotinu ranjeno.

- Moramo da pamtimo njihovu hrabrost i žrtvu, kao i da naučimo potomke da ponosno čuvaju sećanje na sve one koji su dali doprinis odbrani svoje države i naroda – kaže Vojislav Vukašinović, jedan od hrabrih boraca naše vojske koji su u proleće 1999. učestvovali u žestokim okršajima kod zabačene karaule Košare na Prokletijama.

Vojislav Vukašinović

PIJETET

NA godišnjicu početka NATO agresije, svakog 24. marta, Kraljevčani obeležavaju Dan sećanja na branioce otadžbine. Tada uz parastos, sveće, vence i cveće kraj spomen obeležja odaju počast svojim sugrađanima poginulim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. godine. To je, kažu, najmanje, što mogu da učine.

