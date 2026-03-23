TEŠKE RANE GRADA NA IBRU Sećanje: Tokom NATO bombardovanja 1999. na kraljevački kraj bačeno oko 600 projektila
Tokom 78 dana koliko je 1999. godine trajalo bombardovanje, kraljevački kraj se na meti NATO aviona i krstarećih raketa našao čak 54 dana. U ukupno 172 vazdušna napada povređeno je 37 civila, a ukupno je uništeno ili oštećeno 1.750 vojnih i civilnih objekata.
Za vreme NATO agresije, na kraljevački kraj bačeno je oko 600 raznih eksplozivnih projektila. Najčešće su bombardovani vojni aerodrom u Lađevcima gde je 24. marta 1999. pala i jedna od prvih bombi, zatim kasarna u Jarčujaku, kao i vojni i civilni objekti u obližnjem Bogutovcu, Vitanovcu, Ratini, Mrsaću, Cvetkama…
U čitavom Raškom okrugu, oštećeno je ili srušeno oko 2.500 kuća, 1.200 stanova, 12 škola, sedam zdravstvenih stanica, dva dečja vrtića, uz teško stradanje 20 drumskih i železničkih mostova, uglavnom duž Ibarske klisure.
U odbrani otadžbine i oružanim sukobima na KiM protiv terorista potpomognutih NATO snagama i raznim plaćenicima, sa teritorije tadašnje opštine Kraljevo 1999. učestvovalo je više od 5.000 boraca, u redovnom i u rezervnom sastavu Vojske SRJ. Kući se, nažalost, nije vratilo 77 boraca, dok je više od stotinu ranjeno.
- Moramo da pamtimo njihovu hrabrost i žrtvu, kao i da naučimo potomke da ponosno čuvaju sećanje na sve one koji su dali doprinis odbrani svoje države i naroda – kaže Vojislav Vukašinović, jedan od hrabrih boraca naše vojske koji su u proleće 1999. učestvovali u žestokim okršajima kod zabačene karaule Košare na Prokletijama.
PIJETET
NA godišnjicu početka NATO agresije, svakog 24. marta, Kraljevčani obeležavaju Dan sećanja na branioce otadžbine. Tada uz parastos, sveće, vence i cveće kraj spomen obeležja odaju počast svojim sugrađanima poginulim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. godine. To je, kažu, najmanje, što mogu da učine.
